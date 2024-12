Path of Exile 2: So erhaltet ihr die Tinkers Tools in der Mawdun Quarry

In Path of Exile 2 gibt es ein Problem mit den Tinkers Tools auf der Karte Mawdun Quarry. Wir erklären euch, wie ihr das Item erhaltet.

Was sind die Tinkers Tools? Die Tinkers Tools sind ein Quest-Item in Path of Exile 2, das ihr in der Mawdun Quarry erhalten solltet. Ein Bug verhindert aktuell, dass Spieler das Item wie geplant bekommen können. Die Quest ist jedoch nicht völlig kaputt und es gibt einen Weg, das Item tatsächlich zu erhalten.

Hier könnt ihr das filmreife Intro von Path of Exile 2 ansehen:

Tinkers Tools trotz Bug erhalten

Wie kann man die Tinkers Tools erhalten? Um das Quest-Item zu bekommen, müsst ihr euch zunächst auf die Karte Mawdun Quarry begeben. Dort müsst ihr Miner (Bergleute) erledigen, um das Item zu droppen.

Selbst wenn ihr alle Miner auf der Karte besiegt habt, ist der Drop nicht garantiert. Solltet ihr die gesamte Karte aufgeräumt haben, schaut zunächst auf der Weltkarte nach, ob das Symbol ausgegraut ist, in diesem Fall habt ihr die Quest abgeschlossen, auch wenn das Item nicht angezeigt wird.

Ist das Icon weiterhin nicht ausgegraut, müsst ihr die Karte zurücksetzen. Dafür bewegt ihr euch zu einem beliebigen Webpunkt und drückt Strg + Linksklick. Es öffnet sich ein Menü, das euch alle aktiven Instanzen der Karte zeigt. Eine Instanz beleibt für 8–15 Minuten geöffnet.

Mit Strg + Linksklick öffnet ihr den Instanzmanager.

Klickt im Menü auf „NEU“, um eine frische Karte zu generieren. Besiegt dort wieder alle Minenarbeiter. Es kann wohl durchaus einige Durchgänge dauern, bis ihr das Item erhaltet. Auf Reddit schreibt ein Nutzer, er konnte das Item beim 7. Durchgang sein Eigen nennen.

Ist das Problem bereits bekannt? Ja, die Entwickler von Path of Exile 2 haben inzwischen bestätigt, dass es ein Problem mit dem Quest-Item gibt (via pathofexile.com). Der Bug wird mit Priorität behandelt und soll mit einem der nächsten Updates repariert werden.

Die Entwickler stellen klar, dass ihr für das Item die richtigen Gegner erledigen müsst, es reicht nicht einfach nur irgendwelche Gegner auf der Karte zu töten, es müssen die Miner sein. Wenn ihr die Tinkers Tools erhalten habt, solltet ihr euch anschauen, welche permanenten Buffs es in Path of Exile 2 gibt und diese am besten gleich auch noch mitnehmen: Path of Exile 2: Alle Permanent Buffs und wo sie zu finden sind