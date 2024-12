Path of Exile 2: Alle Permanent Buffs und wo sie zu finden sind

In Path of Exile 2 könnt ihr zusätzliche Bosse erledigen, um Permanent Buffs zu erhalten. Wir zeigen euch, wo ihr sie findet und welche Buffs es gibt.

Was sind das für Buffs? In der Kampagne von Path of Exile 2 gibt es verschiedene optionale Bosse, die ihr erledigen könnt. Manche von ihnen geben euch Permanent Buffs für euren Charakter. Im Folgenden findet ihr eine Auflistung mit allen Buffs, die ihr erhalten könnt.

Path of Exile 2: Liste aller permanenten Buffs

+10 % Chaos-Widerstand

+8 % Erhöhtes maximales Leben

+24 Waffenset-Fertigkeitspunkte

+30 % Erhöhte Amulettladungen

+5 auf alle Attribute

Wähle 1 (Wahl kann nicht geändert werden): 25 % Erhöhte Betäubungsschwelle 30 % Erhöhte Schwelle für Elementareffekte 25 % Erhöhte Manaregeneration

+20 Maximales Leben

+15 % Mana-Wiederherstellung durch Fläschchen

+15 % Reduzierte Wirksamkeit von Verlangsamungs-Debuffs

+20 % Alle Widerstände (Blitz-Widerstandsbuff ist leicht zu übersehen)

+100 Wille

Wähle 1 (Wahl kann geändert werden, Buff wird zweimal gewährt): +30 % Erhöhte Amulettladungen +15 % Mana-Wiederherstellung durch Fläschchen



Hier könnt ihr sehen, wie die Bosse in Path of Exile 2 entstehen:

Bosse mit Buffs finden, so geht es

Um die Bosse im Spiel zu finden, die Buffs dabeihaben, müsst ihr nur einen genauen Blick auf die Karte im Spiel werfen. Alle Bosse, die einen Buff gewähren, haben neben ihrem Totenschädel auf der Karte noch ein kleines Plus-Zeichen. Ist der Totenkopf ausgegraut, habt ihr den Boss bereits besiegt.

Hier seht ihr die Bosse von Akt, die einen Buff gewähren.

Eine Karte von Akt 1 die Bosse mit Buffs hervorhebt.

Die Karten in Path of Exile 2 sind Zufalls-generiert. Eure Karte von Akt 1 wird also etwas anders aussehen. Die Symbole sind jedoch immer gleich:

Totenschädel = Boss in dem Gebiet

Totenschädel mit Plus = Boss in dem Gebiet, der einen permanenten Buff gewährt

Kiste = Wertvolle Kiste auf der Karte

Andere Symbole = Nebenquest

Dies gilt auch für die Untergrund-Karte, die ihr rechts am Bildschirmrand umschalten könnt.

Weil die Bosse im Early Access einmal im normalen Modus und einmal im Cruel-Modus vorkommen, gewähren sie auch meistens 2-mal den angegebenen Buff. Bei Bossen mit unterschiedlichen Buffs haben wir beide Buffs angegeben.

Alle Buffs in Akt 1 und Akt 4

Clearfell – Beira of The Rotten Pack

Buff: +10 % Kälteresistenz

+10 % Kälteresistenz Wie? Optionalen Boss erledigen.

Hunting Grounds – Crowbell

Buff: +2 Waffenset-Passivpunkte

+2 Waffenset-Passivpunkte Wie? Optionalen Boss erledigen.

Freythorn – The King in the Mists

Buff: +30 Wille

+30 Wille Wie? Optionalen Boss erledigen (Rituale müssen vorher abgeschlossen werden, um den Boss zu beschwören)

Ogham Farmlands – Una’s Hut

Buff: +2 Waffenset-Passivpunkte

+2 Waffenset-Passivpunkte Wie? Bring Una ihre Laute zurück.

Ogham Manor – Candlemass, The Living Right

Normaler Schwierigkeitsgrad:

Buff: +20 maximales Leben

+20 maximales Leben Wie? Optionalen Boss erledigen.

Cruel Schwierigkeitsgrad:

Buff: +8 % erhöhtes maximales Leben

+8 % erhöhtes maximales Leben Wie? Optionalen Boss erledigen.

Alle Buffs in Akt 2 und Akt 5

Keth – Kabala, Constrictor Queen

Buff: +2 Waffenset-Passivpunkte

+2 Waffenset-Passivpunkte Wie? Optionalen Boss erledigen.

Valley of the Titans

Buff: Wähle 1 (Wahl kann durch erneutes Besuchen des Ortes geändert werden)

+30 % erhöhte Charm-Ladungen

+15 % erhöhte Manawiederherstellung durch Fläschchen

Wie? Der Ort ist direkt neben dem Wegpunkt. Setze 2 Relikte ein:

Kabala-Clan-Relikt (von Monstern in Keth)

Sonnnen-Clan-Relikt (von Monstern in The Bone Pits)

Deshar – Final Letter

Buff: +2 Waffenset-Passivpunkte

+2 Waffenset-Passivpunkte Wie? Brief an Shambrin übergeben.

The Spires of Deshar – Sisters of Garukhan Shrine

Buff: +10 % Blitzwiderstand

+10 % Blitzwiderstand Wie? Karte erkunden und das Heiligtum anklicken.

Alle Buffs in Akt 3 und Akt 6

Jungle Ruins – Mighty Silverfist

Buff: +2 Waffenset-Passivpunkte

+2 Waffenset-Passivpunkte Wie? Optionalen Boss erledigen.

The Azak Bog – Ignagduk, The Bog Witch

Normaler Schwierigkeitsgrad:

Buff: +30 Wille

+30 Wille Wie? Optionalen Boss erledigen.

Cruel Schwierigkeitsgrad:

Buff: +40 Wille

+40 Wille Wie? Optionalen Boss erledigen.

The Venom Crypts – Venom Draught

Buff: Wähle 1 (Achtung: Die Auswahl kann nicht verändert werden!)

Normaler Schwierigkeitsgrad:

+25 % erhöhte Betäubungsschwelle

+30 % erhöhte Schwelle für Elementareffekte

+25 % erhöhte Manaregeneration

Cruel Schwierigkeitsgrad:

+10 % Chaoswiderstand

+5 auf alle Attribute

+15 % verringerte Verlangsamungsdebuffs

Wie? Übergib das Giftfläschchen an Servi

Jiquani’s Machinarium – Blackjaw, the Remnant

Buff: +10 % Feuerwiderstand

+10 % Feuerwiderstand Wie? Optionalen Boss erledigen. Das Symbol ist auf der Untergrund-Karte. Nutzt einen kleinen Seelenkern (Soulcore), um den Raum zum Boss zu öffnen.

Aggorat – Blood Sacrifice

Buff: +2 Waffenset-Passivpunkte

+2 Waffenset-Passivpunkte Wie? Finde das Opferherz als Monstertropfen in Aggorat und opfere es am Altar.

