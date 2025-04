Spieler steckt 6.000 Stunden in Path of Exile, erklärt, was dem Nachfolger fehlt

Path of Exile 2 läuft derzeit nicht so, wie es sich Fans wünschen würden. Es gibt viele Baustellen, die GGG verbessern muss, damit Spieler wieder Spaß beim Grinden haben. Damit das passiert, hat ein Fan nun einen Punkt genannt, den dasHack&Slay unbedingt ändern muss.

Wer ist der Spieler? Der User retryui hatte sich auf Reddit zu Wort gemeldet und seine Meinung bezüglich der derzeitigen Situation von Path of Exile 2 geschildert. Er habe 6000 Stunden im Vorgänger verbracht und wisse, woran es dem Hack&Slay fehle. Für ihn sei es klar das Crafting oder eher gesagt, die Möglichkeit Dinge zu bauen, um mit Builds rumzuexperimentieren.

Viele der Items, die er für seine Builds brauche, wurden nie zum Trade angeboten und so könne das Crafting ihm dabei helfen, sich noch weiter im Spiel zu vertiefen. In Path of Exile 2 ist das quasi kaum existent und man muss sich entweder auf das Glücksspiel einlassen, wenn man Perks selbst rollt, oder Glück beim Handeln haben.

Viele Spieler wollen sich aber nicht den Stress des Tradings antun und schielen deshalb auf den Vorgänger, denn dort kann vor allem das Crafting beeindrucken.

Path of Exile 2 schwächelt, wo der Vorgänger glänzt

Was macht PoE1 besser? In Path of Exile 1 kann das Crafting beeindrucken, weil Spieler unzählige Möglichkeiten haben, ihre Items zu verbessern oder zu veredeln. In Path of Exile 2 hingegen sei es reines Glücksspiel mit den Verbesserungsorbs.

Ihr verbraucht die Orbs, hofft darauf, dass das RNG euch segnet und ansonsten zerlegt ihr fast 80 % der Items, da nur wenigen Spieler genug Glück haben, einen God-Roll zu ziehen. Die Alternative ist dann das Trading, doch auch hier läuft es nicht so, wie es sich Fans wünschen.

Durch die Ressourcenknappheit beim Grinden gibt es nur wenige Spieler, die sich wirklich mittels Trading den einen oder anderen God-Roll gönnen können. retryui meint, wenn GGG sich dem Problem annehmen würde und das Crafting besser gestalten könnte, etwa wie in Path of Exile 1, würde der Nachfolger besser dastehen und mehr Spaß machen.

Wann kommt ein neuer Patch für PoE2? Das Gute ist, dass die Entwickler von Path of Exile 2 eifrig dabei sind, die Probleme des Spiels zu beheben. Passend dazu soll der Patch 0.2.0g in der Woche des 28. Aprils veröffentlicht werden.

Die Entwickler peilen den Beginn der Woche für den Rollout des Patches an. Einen genauen Zeitpunkt gibt es aber noch nicht. Der Patch soll zwar nicht das Crafting verbessern, dafür aber einen wichtigen Aspekt des Hack&Slays anpassen, den viele Fans angekreidet haben: Path of Exile 2 bringt bald mehr Loot ins Spiel, doch der Community reicht das nicht