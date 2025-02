Patch of Exile 2 bringt im neuen Update den Ring, den alle Profis wollen – Offizielle Patch Notes

In Path of Exile 2 ist das neue Update früher als gedacht veröffentlicht worden. Gerade die Profis freuen sich über einen Ring, der zeigt, wie gut sie spielen.

Was ist das für ein Patch? Das Update 0.1.1c für Path of Exile 2 ist in der Nacht zum 05. Februar 2025 gestartet. Auf dem PC müsst ihr ungefähr 700 MB herunterladen. Die Server sind bereits wieder live und es sind keine weiteren Downtimes zu erwarten. Bevor ihr PoE2 wieder starten könnt, müsst ihr jedoch zunächst den Patch downloaden.

Die Patch Notes von Path of Exile 2 sind diesmal etwas kürzer, was uns die Entwickler allerdings schon mit der Versionsnummer verraten haben. Diese fügt dem aktuellen Patch lediglich ein c am Ende hinzu, was darauf hinweißt, dass dies kein all zu großes Update ist. Die vollständigen Patch Notes auf Deutsch findet ihr auf der zweiten Seite dieses Artikels.

Hier könnt ihr das filmreife Intro von Path of Exile 2 sehen:

Der eine Ring

Was sind die Höhepunkte des Updates? Der Patch 0.1.1c bringt vielseitige Verbesserungen mit sich. Gerade Controller-Spieler dürfen sich über einen großen Fortschritt bei der Steuerung freuen. Hier haben die Entwickler sowohl in Menüs als auch bei der Zielführung der Fähigkeiten gleich mehrere Funktionen verändert.

Diesmal gibt es auch wieder einige Nerfs, wenn auch durch die Hintertür. Die Entwickler sorgen im neuen Update dafür, dass unbelebte Objekte wie Eiskristalle, die Sturmglocke oder Pfeilranken nicht mehr von Skills genutzt werden können, um Energie zu generieren. Außerdem sollen sie keine On-Hit-Effekte mehr auslösen.

Die größte Neuerung gibt es jedoch im Item-Shop des ARPGs. Hier freuen sich gerade vor allem die Profis über den einen Ring aus Path of Exile, der erfasst, wie viele Währungsgegenstände der Charakter gesammelt hat.

Der Plünderer-Ring der Verbannten gehört zu den beliebtesten Items des Vorgängers. Dass aufgezeichnet wird, welche und wie viele Währungsitems ein Charakter erhält, finden die Profis super, wohl auch weil sich damit angeben lässt.

Während ihr auf der nächsten Seite die vollständigen offiziellen Patch Notes auf Deutsch findet, haben wir bereits bei der Ankündigung des Updates darüber berichtet, wie es dafür sorgt, dass die schwierigsten Bosse im Game einfacher werden: Der neue Patch von Path of Exile 2 hilft euch die härtesten Bosse endlich zu besiegen