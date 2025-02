Der neue Patch von Path of Exile 2 hilft euch die härtesten Bosse endlich zu besiegen

Die Entwickler von Path of Exile 2 haben den nächsten Patch für das ARPG angekündigt. Mit einer Änderung wird das Spiel viel leichter.

Was ist das für ein Patch? Noch diese Woche soll in Path of Exile 2 der neue Patch 0.1.1c erscheinen. Der Fokus der Entwickler liegt dabei auf der Verbesserung der Qualität des Games sowie einigen Bugfixes.

Das neue Update wird voraussichtlich donnerstags oder freitags live gehen. An diesen Werktagen erschienen auch die letzten Patches. Eine wichtige Änderung des Updates kommt jedoch allen zugute.

Kennt ihr schon diesen NPC in Path of Exile 2?

Weniger Bestrafung

Wie hilft das Update euch? Nachdem bereits vor Wochen der schwierigste Boss im Spiel, der Arbiter of Ash, abgeändert wurde, passiert das nun auch mit den anderen Bossen im Game. Die Bosskämpfe in den Gebieten „Twisted Domain“ und „Crux of Nothingness“ sowie das Gefecht gegen „Olroth, Origin of the Fall“ erhalten fünf Versuche statt wie bislang nur einen.

Damit habt ihr die Möglichkeit, den Boss mehrmals anzugehen, falls euer Charakter im ersten Versuch stirbt. Dies kommt vielen Spielern zugute, denn zuletzt gab es erneut Beschwerden, dass die anspruchsvolleren Inhalte von Path of Exile 2 von den Gamern vernachlässigt werden, weil der Tod des Charakters so hart bestraft wird.

Die Respawn-Mechanik wird genau wie beim Arbiter of Ash funktionieren, wobei die exakte Anzahl der Versuche vom Schwierigkeitsgrad abhängt.

Was soll sich noch ändern? Neben den Änderungen an den schwierigsten Bossen im Game kommen noch weitere kleine Verbesserungen dazu. Auf der Minimap werden mit dem Update auch Icons für die Strongboxes angezeigt. Außerdem bleiben die Icons für Liga-Mechaniken auf der Minimap immer sichtbar, egal, wie weit ihr euch von ihnen entfernt.

Mehrere Karten sollen mehr Checkpoints bekommen und die aktuellen Checkpoint-Positionen sollen verbessert werden. Die Minions können sich bald durch kleine Lücken quetschen, wenn sie vorher für eine gewisse Zeit feststeckten.

Neben einigen Bugfixes gibt es mit dem neuen Update auch einen neuen Slash-Command. Mit /ResetAtlas könnt ihr bald euren Atlas zurücksetzen, falls dieser kaputt sein sollte. Für Controller-Spieler soll obendrein die Schriftgröße angepasst und die Navigation durch Items verbessert werden.

Die Verbesserungen für das ARPG sind noch nicht vollständig. Erst wenn der Patch da ist, werden wir ihren kompletten Umfang erfahren. Im Vorgänger von Path of Exile 2 gibt es derweil keine neuen Updates. Das hält die Abenteurer jedoch nicht davon ab, einfach ihre eigene neue Liga zu starten: Spieler warten ungeduldig auf die nächste Liga von Path of Exile, dauert ihnen zu ewig, starten einfach eine eigene