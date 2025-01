Gamer zockt Path of Exile 2 auf die schwierigste Art und Weise – Besiegt den Endboss mit bloßen Händen

In Path of Exile 2 gibt es eine große Vielfalt an Builds, Skills und Klassen, die es jedem Spieler ermöglichen sollen, das ARPG auf seine eigene Weise zu zocken. Ein Gamer hat das Konzept jetzt auf die Spitze getrieben.

Was hat der Spieler erreicht? Path of Exile 2 gilt als schwieriges ARPG. Manch einer hatte es bereits mit Dark Souls verglichen. Trotz aufwendiger Builds, wertvoller Waffen und ausgeklügelter Boni scheitern Abenteurer immer wieder an Bossen im Spiel. Einer setzt sogar auf Schaden als beste Verteidigung. Viele Gamer greifen sogar auf Meta-Builds zurück, um ihre Durchläufe erfolgreich zu meistern.

Ganz anders macht es der Reddit-Nutzer llnesisll. Er hat einen Charakter gebaut, der komplett anders ist als alle anderen. Zum Kämpfen verwendet der Waldläufer nämlich nur seine Fäuste, ganz ohne Waffen und andere aktive Skills.

Wie der Kampf aussieht, zeigt er auf Reddit:

Mit bloßen Händen gegen den Endboss

Wie sieht der Build des Gamers aus? Statt mit Skills oder Minions Schaden an den Gegnern zu verursachen, stellt sich ein Spieler nur mit bloßen Händen seinen Feinden gegenüber. Ohne aktive Skills, ohne Spirit-Gems und ohne andere Buffs hat er die Kampagne von Path of Exile 2 bezwungen.

Ungeskillt war er jedoch nicht. In einem längeren Video auf YouTube zeigt er seine Werte und den Passiven Skilltree. Beim Bezwingen des Endbosses hatte er 78 % Feuer-Resistenz, 84 % Blitz-Resistenz, 57 % Kälte-Resistenz und 0 % Chaos-Resistenz.

Sein Charakter verfügt außerdem über 1435 Lebenspunkte, 37 Energieschild, 457 Mana und 100 Wille, die er jedoch nicht nutzt. Zudem ist sein Waldläufer mit 12 % Rüstung, 65 % Ausweichen und 25 % Blockchance ausgestattet.

Als Klasse spielt er den Waldläufer und setzt mit den eingebauten Juwelen sehr auf Nahkampfschaden. Den braucht er auch, um die Bosse und andere Feinde ganz ohne Fähigkeiten zu besiegen.

Damit seine Schläge den nötigen Schaden anrichten, hat er seine Fäuste mit passiven Skills wie „Rage“, „Martial Tempo“, „Elemental Focus“ und „Close Combat“ versehen.

Wie findet die Community den Charakter? Die Spielerschaft von Path of Exile 2 ist auf Reddit erstaunt, dass llnesisll es so weit mit seinem Waldläufer geschafft hat und sogar den Endboss der Kampagne besiegen konnte. Auch Vergleiche mit dem Berühmten One Punch Man kommen auf Reddit zur Sprache.

Ohne Fähigkeiten braucht man auch kein Mana, weshalb der Faustkämpfer auch noch die kleinste Manaflasche vom Anfang des Spiels verwendet. Das bemerkt auch Soft_Relationship_23 auf Reddit und schreibt: „Schöne Manaflasche, Bruder“.

Eine Angst muss der außergewöhnliche Charakter wohl nicht haben: Sein Build dürfte wohl nie von Nerfs betroffen sein, denn Skills verwendet der Abenteurer ja nicht. Im kommenden Patch gibt es ebenfalls keine Nerfs, nur Buffs. Was sich ändert, findet ihr hier: Neuer Patch von Path of Exile 2 bringt keine Nerfs, nur Buffs und die beste Änderung für alle Spieler auf PS5 und Xbox