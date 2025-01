Spieler wollen in Path of Exile 2 Koop spielen, können nicht, weil ihre Augen brennen

In Path of Exile 2 könnt ihr gemeinsam mit euren Freunden im Koop-Modus eure Feinde besiegen, doch das lassen die Spieler aktuell lieber.

Wie funktioniert der Koop-Modus in Path of Exile 2? In PoE2 könnt ihr als Gruppe von bis zu sechs Gamern zusammen Abenteuer erleben. Dabei steht euch nicht nur die Kampagne, sondern das gesamte Spiel im Koop-Modus zur Verfügung. Damit man nicht jeden Boss ganz einfach besiegen kann, erhöht sich die Stärke der Feinde auf der Map, je nach Anzahl der Gruppenmitglieder.

Auch der Loot, den ihr als Gruppe findet, skaliert mit der Anzahl eurer Mitglieder. Während der Koop-Modus durchdacht klingt, gibt es Schwächen, die Gamern den Modus madig machen.

Hier könnt ihr das filmreife Intro sehen:

Brennende Augen

Wo sind die Probleme des Koop-Modus? Der Koop-Modus funktioniert am Anfang wohl noch relativ gut, weil die Abenteurer noch nicht über viele Fähigkeiten verfügen. Während der Kampagne auf dem „leichten“ Schwierigkeitsgrad, geht noch alles so wie von den Entwicklern gedacht. Je weiter man aber im ARPG fortschreitet und spätestens in den Maps, erkennen viele Spieler aber das Problem: Man sieht nichts mehr.

In Path of Exile 2 gibt es viele Fähigkeiten, die mit bunten Effekten, gewaltigen Explosionen oder Wolken aus Gasen den Feinden Schaden zufügen. Problematisch ist das im Koop-Modus deshalb, weil die vielen Effekte den ganzen Bildschirm einnehmen und für das wichtige Erkennen von feindlichen Angriffen und Fähigkeiten keinen Raum mehr lassen.

Gut zeigt das silentkillerd3 in einem Video auf Reddit:

Hierbei zockt er PoE2 nur zu zweit, nicht etwa mit sechs Gamern, die alle zeitgleich Fähigkeiten einsetzen. Das Ausmaß der Effekte bei einer höheren Spieleranzahl wäre wohl noch heftiger.

Wie finden die Spieler das? Was auf den ersten Blick noch ganz lustig aussehen kann, sorgt bei den Abenteurern aber schnell für Frust, wie die Kommentare auf Reddit zeigen.

Der Nutzer billybaked erzählt auf Reddit, wie es bei ihm lief: „Mein Freund und ich haben beim Start zusammen gespielt und hatten eine tolle Zeit, als wir die Kampagne durchspielten, aber als wir zu den Karten kamen und an unseren Builds arbeiteten, beschlossen wir, alleine weiterzumachen. Die FPS-Einbrüche, der Mangel an Klarheit und das Augenbrennen waren einfach zu viel. Und das nervt“

Auch noother10 ging es so. Er schreibt auf Reddit: „Mein Freund war Nahkämpfer, ich war Minionbeschwörer mit Brandstiftern, der Bildschirm war ständig in Flammen, er konnte nichts sehen und wurde zufällig von dummen unsichtbaren/versteckten Bodeneffekten getroffen. Dann verlor er 10 % XP und musste aussetzen und warten, bis ich die Karte beendet hatte, was noch mehr Zeit kostete. Er machte kaum Fortschritte, es ist ein dummes System, das es nicht wert ist, Zeit zu investieren.“

Ähnlich erging es auch psych0enigma auf Reddit: „[…] So wie bei mir und einem Kumpel, er hat Poison Pathfinder gespielt und ich Invoker. Vor dem Patch sind wir immer wieder gestorben, weil wir die Todeseffekte nicht sehen konnten, weil überall Giftwolken waren. Danach kam er einfach nicht mehr zurück, um nach dem Patch zu spielen, und er sagte, das Spiel fühlt sich an, als wäre es dafür gedacht, alleine gespielt zu werden, weil wir nicht sehen konnten, was uns tötete und unsere gewonnene Erfahrung nahm.“

Wer in Path of Exile 2 stirbt, kann außerhalb der Kampagne nicht mehr auf dieselbe Karte zu seinen Mitspielern zurückkehren und muss warten, bis diese fertig sind. Außerdem verliert man pro Tod 10 % der Erfahrungspunkte des aktuellen Levels, was das Ganze noch nerviger macht, wenn man aufgrund von fehlender Klarheit erledigt wird.

In Path of Exile 2 gibt es auch noch weitere Probleme mit dem Koop-Modus. Gamer kritisierten zuvor, dass zu viele der Funktionen des Games nur vom Host ausgeführt werden können. Ist dieser erledigt, geht dann vieles nicht mehr. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen: Spieler kritisieren den Koop-Modus von Path of Exile 2, weil zu viel an einer Person hängt