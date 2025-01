Spieler kritisieren den Koop-Modus von Path of Exile 2, weil zu viel an einer Person hängt

In Path of Exile 2 freuten sich viele Spieler darauf, das ARPG zusammen mit ihren Freunden oder ihren Partnern zu zocken. Mittlerweile sind jedoch viele unzufrieden.

Wie funktioniert der Koop-Modus in Path of Exile 2? In PoE2 können Gruppen von sechs Spielern zusammen durch das ganze Game zocken. Auch das Endgame steht allen gemeinsam zur Verfügung. Damit man nicht jeden Boss ohne Widerstand besiegen kann, erhöht sich die Stärke der Gegner auf der Karte, je nach Anzahl der Gruppenmitglieder.

Auch der Loot, den die Gruppe findet, skaliert mit der Anzahl der Spieler. Das Zusammenspiel in der Gruppe klingt auf dem Papier wie eine durchdachte Erfahrung. Jetzt zeigt sich jedoch, dass es viele Probleme gibt.

Alles hängt am Host

Wie sieht es in der Praxis aus? In der Realität beißt sich der Koop-Modus wohl häufig mit den anderen Mechaniken von Path of Exile 2. Das wird insbesondere im Endgame deutlich. Wenn in den Karten ein Spieler stirbt, darf er nicht erneut die Map betreten. Das führt jedoch dazu, dass auch der Host nicht mehr eintreten kann.

Der Host ist jedoch der einzige Spieler, der mit den Fenstern der League-Mechaniken interagieren kann. Die anderen Spieler können weder auf die Belohnungen der Rituale zugreifen, noch den Delirium-Nebel beenden oder Explosionen bei der Expedition auslösen.

Auch die Items, die man durch die Mechaniken bekommt, gehen zunächst an den Host. Er kann diese dann zwar später verteilen, das kann bei 5 Gästen jedoch auch ziemlich zeitaufwendig sein.

Wie könnte der Koop-Modus besser werden? Der Koop-Modus von Path of Exile 2 könnte in verschiedenen Punkten verbessert werden. Die Community hat einige der Punkte auf Reddit gesammelt.

Der Nutzer necrotwy berichtet auf Reddit von seiner Erfahrung beim Couch-Koop: „[…] Immer wenn ein Spieler stirbt, friert das Spiel ein paar Sekunden später ein […] Oh, und das Spiel läuft im Hintergrund weiter, wobei der Bildschirm für immer eingefroren bleibt. […] Entweder schließt man das Spiel schnell oder man stirbt (und verliert natürlich die Karte).“

Auch No-Special5543 erklärt auf Reddit, was sich verbessern muss: „[…] Mir ist aufgefallen, dass man in Trials Ehre verliert, wenn ein anderer Spieler getroffen wird. Ich kann nur hoffen, dass es ein weiterer Trials-Bug ist.“

Außerdem hat er noch eine weitere Bitte an die Entwickler: „[…] Und wir brauchen dringend eine gemeinsame Minimap, um zu wissen, was andere Spieler bereits erforscht haben. Bitte, implementiert diese Funktion, wenn möglich.“

Path of Exile 2 befindet sich noch im Early Access. Verbesserungen für den Koop-Modus sind also sehr wahrscheinlich, auch wenn es im nächsten Patch wohl nicht dazu kommen wird. Auf die Spieler warten dafür viele andere Verbesserungen: Neuer Patch von Path of Exile 2 bringt keine Nerfs, nur Buffs und die beste Änderung für alle Spieler auf PS5 und Xbox