Path of Exile 2 wurde gehackt, die Opfer verlieren 115 € und ihren Account, fühlen sich vom Support im Stich gelassen

Nach dem Hacker-Angriff auf Path of Exile 2 erhielten Nutzer erst unautorisierte Abbuchungen und dann wurde ihr Account auch noch entsperrt, doch der Support wirkte untätig.

Was ist das für ein Hacker-Angriff? Ein Admin-Account von Path of Exile 2 wurde im Dezember 2024 gehackt. Der Angreifer konnte den Steam-Support davon überzeugen, der Account gehöre dem Hacker und erhielt so Zugang zu vielen Daten von Spielern. Darunter waren:

E-Mail-Adresse : Falls dem Konto eine E-Mail-Adresse zugeordnet ist.

: Falls dem Konto eine E-Mail-Adresse zugeordnet ist. Steam-ID : Falls dem Konto eine Steam-ID zugeordnet ist.

: Falls dem Konto eine Steam-ID zugeordnet ist. IP-Adressen : Eine Auflistung der IP-Adressen, die zuvor mit dem Konto verwendet wurden.

: Eine Auflistung der IP-Adressen, die zuvor mit dem Konto verwendet wurden. Versandadresse : Falls physische Waren an das Konto geliefert wurden, die zugehörige Versandadresse.

: Falls physische Waren an das Konto geliefert wurden, die zugehörige Versandadresse. Aktueller Entsperrcode: Der Code, der benötigt wird, um ein Konto zu entsperren, das aufgrund von Anmeldungen aus einer anderen Region gesperrt wurde.

Der Hacker konnte zwar keine Passwörter einsehen, aber mithilfe der gesammelten Daten gelang es den Angreifern, trotzdem einige Accounts zu kapern, noch bevor die Entwickler ihre Spielerschaft warnen konnten.

Spieler fühlen sich im Stich gelassen

Wie geht es den Spielern? Für viele der Spieler, wie DenseCrumpM auf Reddit, ist der Hack so abgelaufen:

Eines Morgens finden Spieler eine unautorisierte Abbuchung über etwa 115 € auf ihrem PayPal-Konto vor

Sie bemerken die Abbuchung und vermuten einen Hack

Viele wenden sich direkt an PayPal und melden die Zahlung als unautorisiert

Andere bemerken, dass nicht ihr Paypal-Account, sondern ihr Account von Path of Exile 2 gehackt wurde und nehmen Kontakt mit dem Support auf

Der Support fordert per E-Mail einige Informationen an – danach passiert jedoch lange nichts

Nach längerem Warten entscheiden sich auch die letzten Spieler dafür, die Zahlungen bei PayPal als unautorisiert zu melden

PayPal kümmert sich wohl gut um die Anliegen der Nutzer und bucht das Geld auf die Konten zurück. In Path of Exile ist es jedoch so, dass geplatzte Zahlungen zu einer Account-Sperre führen.

Obwohl die Hacker die Accounts der Spieler übernahmen und ohne ihr Wissen meist 115 € für 4 Produkt-Schlüssel von Path of Exile 2 ausgaben, waren es am Ende die Accounts der Spieler, die gesperrt wurden, weil sie die Keys der Hacker nicht bezahlen wollten.

Die Betroffenen wandten sich erneut an den Support, schließlich waren sie nicht für den Missbrauch ihrer Accounts verantwortlich. Doch auf eine Antwort vom Support müssen sie lange warten.

Wie reagiert der Support? In mehreren Beiträgen des offiziellen Forums von Path of Exile (via PathofExile.com) beschweren sich Nutzer, die Opfer des Hacker-Angriffs wurden, dass sie etwa 7 Wochen danach immer noch nichts vom Support gehört haben. Ihre Accounts seien immer noch gebannt.

Die Spieler kommentierten immer wieder unter ihren Beiträgen (via PathofExile.com) in der Hoffnung so eine schnellere Nachricht von den Entwicklern zu erhalten. Doch der Support von Path of Exile ist überflutet mit mehr als einer halben Million Anfragen und kommt nur mühsam voran.

Doch für DenseCrumpM ist das Maß voll. Er und einige Andere fühlen sich vom Support im Stich gelassen. DenseCrumpM will seinen Account, den er bereits 2018 erstellt und mit allerlei Ingame-Käufen ausgestattet hat, zurückbekommen. Er meldete sich auf Reddit und hoffte dadurch, Aufmerksamkeit auf sein Anliegen zu erhalten.

Wie ging es weiter? DenseCrumpM findet auf Reddit Gleichgesinnte und bekommt Aufmerksamkeit für sein Problem, auch von Seiten der Entwickler. Die haben sich inzwischen wohl durch die ganzen Anfragen gearbeitet und die ersten Accounts von Betroffenen wiederhergestellt.

Auch wenn noch nicht alle Betroffenen ihren Account wieder haben, scheint das Warten bald ein Ende zu haben, sodass alle Spieler wieder auf ihre Charaktere zugreifen können.