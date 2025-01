Path of Exile 2: Spieler überhäufen einen armen Kerl mit Geschenken, weil er gemein angeschrien wurde

In Path of Exile 2 wollten sich zwei Spieler zu einem Handel treffen, doch dieser endete, weil einer der beiden gemein angeschrien wurde. Jetzt schritt die Community ein, um dem armen Kerl den Tag zu versüßen.

Was ist schiefgelaufen? Der Reddit-User N8-97 veröffentlichte seinen gescheiterten Handel mit dem User Imagineddy. Ein Bot kam ihnen dazwischen, der eine externe Seite für Ressourcen und andere Dienstleistungen für PoE2 bewarb.

Genervt vom Bot schrieb N8-97 diesen an, er solle verschwinden. Eine zweite Nachricht mit „Klappe halten“ sollte ebenso an den Bot adressiert sein, doch vor lauter Wut ging diese an seinen Handelspartner.

Sichtlich gekränkt schrieb Imagineddy dann „Sorry…….“ in den Chat und verschwand, bevor N8-97 sich erklären konnte. Der Reddit-User fühlte sich schlecht und suchte deshalb nach Imagineddy auf Reddit, um ihm den Handelsgegenstand sogar kostenlos zu überreichen. Die Community wollte aber N8-97 nicht alleine lassen und sogar bei der Entschädigung helfen.

Community lässt Geschenke regnen

Wie hat die Community reagiert? Die Community wollte helfen und machte deshalb verschiedene Angebote auf Reddit, um Imagineddy mit Geschenken zu überhäufen:

RoyalDevilzz würde Eddy sogar 5 Exalted Orbs überreichen, wenn er auftauchen würde.

Astraiks bietet sogar ein Divine Orb obendrauf, während Dry_Finance_2555 das Angebot von Astraiks verdoppeln würde.

Chilidogdingdong würde ebenfalls 5 Exalted Orbs in die Runde schmeißen, nur damit sich Eddy nicht schlecht fühlt.

Ist Imagineddy aufgetaucht? Wie der Zufall es so will, tauchte Eddy tatsächlich in dem Reddit-Thread auf und bedankte sich bei den vielen Spielern, die bereit waren, ihm zu helfen. Er erklärte die Situation, in der so schnell offline ging, wie folgt:

Hallo, u/N8-97 Imagineddy hier! Danke für die Freundlichkeit und das Angebot!! Es tut mir so leid, dass ich mich ausgeloggt habe, bevor deine Entschuldigungsnachricht ankam – ich habe in letzter Minute noch ein paar Sachen gesucht, bevor ich mich vor der Arbeit ausgeloggt habe – ich verspreche, dass es nicht deine Nachricht war, die mich dazu gebracht hat, mich zu verdrücken!!! Und an alle anderen Redditoren – dieser Thread hat mir im wahrsten Sinne des Wortes den Tag versüßt, also danke für die gute Stimmung und die Freundlichkeit, vor allem für die Leute, die mir im Spiel eine Nachricht geschickt und Eier angeboten haben! Diese Community ist wirklich die Beste <3 Imagineddy343 via Reddit.

Ein Angebot von zwei Divine Orbs hatte Eddy sogar angenommen, doch er stellte der Community auch klar, dass es genug sei. Er könne nicht unzählige Geschenke und Items von anderen Spielern annehmen, wegen eines Missverständnisses. Er ist aber sehr dankbar über die Hilfsbereitschaft der Spieler.

Zu guter Letzt feiert er die Community und meint, es lohne sich, für diese ins Endgame zu spielen. Es handle sich hierbei um eine der hilfreichsten Communitys, die es gibt.

Habt ihr auch schon positive Erfahrungen in Path of Exile 2 verzeichnen können oder seid ihr noch damit beschäftigt, Monster zu besiegen? Mehr zu Path of Exile 2 findet ihr hier: Nach 545.000 Supportanfragen melden sich die Entwickler von Path of Exile 2 mit einer Entschuldigung zu Wort