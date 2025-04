Chef von Path of Exile wird gefragt, ob er Elon Musk wegen Account-Sharing bannt

Elon Musk ist immer wieder Thema bei den Fans von Path of Exile 2. Jetzt sollte sich der Chef zu einem potenziellen Bann äußern.

Wieso sollte Musk gebannt werden? Elon Musk (links im Titelbild) zählt bereits seit dem Start von Path of Exile 2 zu seinen Spielern. In der Vergangenheit ist er immer wieder in Livestreams aufgetreten, die den Milliardär beim Spielen des ARPGs zeigen. Dabei wirkte er oftmals unbeholfen. Bei der Community kam schnell der Verdacht auf, dass Musk zu schlecht für seinen Charakter spielen würde, sie glaubten, der Milliardär würde sich von anderen Spielern per Account-Sharing helfen lassen.

Die Fans fingen an, Beweise zu sammeln

Eindeutig wurde es dann aber, als er während der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump im Spiel war

Schlussendlich gab der Milliardär zu, dass er seinen Account teilt

Seitdem gibt es immer wieder Forderungen der Community, Musk müsse nach den Spielregeln gebannt werden. Account-Sharing ist nach Punkt 14 der Nutzungsbedingungen von Path of Exile 2 verboten (via PathofExile.com). Doch auch in seinem letzten Stream konnte der Milliardär stundenlang weiterspielen, ohne dass er mit Konsequenzen konfrontiert wurde. Jetzt wurde auch der Chef gefragt, was passieren wird.

Hier könnt ihr den aktuellen Trailer zur neuen Season „Dawn of the Hunt“ sehen:

Wohl kein Bann für Elon Musk

Wie reagiert der Chef auf Elon Musk? In einem neuen Interview mit den Content Creatoren itmeJP, CohhCarnage, Ezekiel_III auf YouTube wurde der Game Director von Path of Exile 2, Jonathan Rogers (rechts im Titelbild), zum Thema Account-Sharing befragt. ItmeJP fragte den Game Director: „Account-Sharing ist in letzter Zeit ins Rampenlicht gerückt. Ihr hattet in der Vergangenheit ziemlich strenge Regeln in Bezug auf [Account-Sharing] und RMT. Wird es in dieser Hinsicht jemals Maßnahmen geben?“

Ich glaube nicht, dass ich zu diesem speziellen Thema etwas zu sagen habe. Jonathan Rogers, Game Director von Path of Exile 2 auf YouTube

Auch Content-Creator CohhCarnage versuchte es nochmal: „Wirst du persönlich den Bann für Elo [hier unterbricht er den Namen], nein Spaß, das war nur ein Scherz.“ Der Game Director reagiert darauf ablehnend mit einem Kopfschütteln und zog die Augenbrauen hoch.

Der Game Director möchte also nicht über den Bann von Musk sprechen. Die Community auf Reddit findet das auch ratsam. Nutzer Mataric erklärt dort:

Zwei Dinge … GGG/Tencent [Grinding Gear Games, Entwickler/ Tencent, Publisher von Path of Exile 2] wollen wirklich nicht auf der schlechten Seite der mächtigen US-Politiker stehen.

Selbst, wenn das kein Problem wäre – zu sehen, wie Elon PoE2 spielt und es versaut, ist erinnerungswürdig und bringt eine Menge kostenloses Marketing. Ja, er sollte unbedingt gebannt werden, aber ich verstehe, warum sie hier sehr vorsichtig vorgehen.

Andere Nutzer erklären auf Reddit, dass für gewöhnlich auch niemand wegen Account-Sharing gebannt wird. Das sei nur in Ausnahmen der Fall, etwa wenn die Spieler in Wettrennen um Preise antreten würden.

Obwohl die Community Elon Musk eher negativ gesonnen ist, so sorgen seine Livestreams immer wieder für großes Aufsehen für Path of Exile 2. Sein letzter Auftritt dauerte etwa zwei Stunden, in denen der Milliardär ununterbrochen beleidigt wurde: Supergamer Elon Musk versucht ausnahmsweise Path of Exile 2 selbst zu spielen, stirbt schon im Tutorial