Entwickler von Path of Exile 2 präsentieren Build, bei dem ihr nicht angreifen müsst und trotzdem jeden erledigt

99 Käse-Naan, bitte! In Monster Hunter Wilds sieht das Essen so lecker aus, dass Restaurants einen Boom erleben

Damit ihr aber nicht nur Nahkämpfer mit eurem Gift angreifen könnt, braucht ihr einen weiteren Buff, den „Herald of Plague“, der das Gift von erledigten Feinden auf Gegner in der Umgebung überträgt. So entsteht schnell ein Massenausbruch, der euer ganzes Sichtfenster infiziert.

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Season Dawn of the Hunt sehen:

Was ist das für ein Build? Die Entwickler von Path of Exile 2 stellen auf ihrem YouTube-Kanal immer wieder Charakter-Builds aus der Community vor. Der „Reflect“-Pathfinder-Build von User KallTorak wurde nun seitens der Entwickler vorgestellt.

In Path of Exile 2 haben die Entwickler ihre Serie von Build-Vorstellungen auf YouTube wieder ins Leben gerufen. Der neue Build, den sie vorstellen, kommt ganz ohne Angriffe aus und tötet eure Feinde sogar, wenn ihr AFK seid.

