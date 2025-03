Spieler zockt Path of Exile 2 für fast 1.000 Stunden, muss für seinen Build nur 2 Knöpfe drücken

In Path of Exile 2 hat ein Spieler die 1.000 Spielstunden schon fast erreicht. Nun präsentiert er der Welt sein Build, für das er nur zwei Knöpfe braucht.

Um wen geht es? Der Spieler Spamsh erzählt auf Reddit, dass er Path of Exile 2 seit dem Early-Access-Release im Dezember inzwischen 950 Stunden gespielt hat. Wie er verrät, hat er zwei Builds gespielt, bevor er zu seinem aktuellen, finalen Build kam. Mit seinem aktuellen Charakter schafft er selbst den berüchtigten Arbiter of Ash mit nur zwei Knöpfen zu erledigen.

Hier könnt ihr den Trailer zu der neuen Erweiterung „Dawn of the Hunt“ sehen:

Zwei Knöpfe reichen aus

Wie macht man so viel Schaden mit nur 2 Knöpfen? Wie so häufig bei Endgame-Builds von Path of Exile 2, wird der hohe Schaden durch eine Verkettung von Fähigkeiten ausgelöst, die sich gegenseitig in einer Kette auslösen.

Für den „Choir Auto-Bomber“-Build des Spielers benötigt man das einzigartige Lapis Amulet „Choir of the Storm“, das automatisch einen Level 30 „Lightning Bolt“ abfeuert, sollte man einen kritischen Treffer landen. Der Spieler selbst hat laut eigenen Angaben 77,25 % kritische Trefferchance.

Diesen lässt man dann auf eine Eiswand prallen, die selbst auch durch kritische Treffer beschworen wird.

So funktioniert der Build:

Bei jedem Ausweichen wird „Spark“ gezaubert. Diese Fähigkeit sorgt mit einem kritischen Treffer dafür, dass „Frost Wall“ und „Lightning Bolt“ erzeugt werden. Der „Lightning Bolt“ trifft die „Frost Wall“ und löst dabei wieder neue kritische Treffer aus, die Schritt 2 erneut auslösen.

Im Reddit-Post des Nutzers könnt ihr den Build in Aktion sehen:

Der Build braucht also nur zwei Knöpfe: Die Leertaste, um am Anfang des Kampfes auszuweichen oder zum Blinken und im Fall des Nutzers noch zusätzlich eine „Frost Wall“, die für noch mehr Schaden sorgt. Wenn ihr den Build selbst nachbauen wollt, findet ihr eine ähnliche Variante auf mobalytics.gg.

Der Build „Choir Auto-Bomber“-Build von Spamsh gehört zweifelsohne zu den stärksten Builds im Spiel, ist aber nicht gerade kostengünstig, was die benötigten Items angeht. Wenn ihr effizient ins Spiel starten wollt, haben wir einen ähnlichen Build für euch, mit dem ihr direkt in Path of Exile 2 einsteigen könnt: Path of Exile 2: Anfänger-Build lässt euch als Sorcerer das Schlachtfeld einfrieren