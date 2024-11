Neues Patent von Sony könnte euch aus aussichtslosen Situationen in Spielen auf eurer PS5 retten

Sony werkelt an etwas Revolutionärem: Spiele einfach beliebig zurückspulen, wann und wie weit es einem gefällt – simpel per Knopfdruck.

Retten mich nicht Savegames aus schlimmen Lagen in Spielen? Ja, die können das auch. Was Sony in einem Patent nun aber vorstellt, geht weiter. Ihr könnt es auch als eine Art Rückspul- bzw. sehr kleinteilige Kapitelauswahl wie bei gängigen Videoplayern vorstellen (via patentscope). Ihr sollt selbstbestimmt quasi jeden beliebigen, bereits erlebten Zeitpunkt erneut anwählen können. Extra hierfür könnten zukünftige DualSense-Controller einen neuen Knopf erhalten.

Am 7. November 2024 erschien übrigens die PlayStation 5 Pro. Wir haben für euch alles Wichtige in einem Artikel zusammengefasst.

Zeitreise per Knopfdruck

Wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen? Komplett sicher können wir uns anhand der Beschreibung noch nicht sein, aber es sieht nach folgendem Ablauf aus:

Ihr drückt den brandneuen Knopf auf eurem DualSense-Controller. Er würde sich oberhalb des linken Sticks befinden.

Daraufhin erscheint eine Galerie von Screenshots, die euch Momente anbieten, zu denen ihr zurückkehren könnt. Diese können zuvor von euch per Tastendruck oder automatisch erstellt worden sein.

Per Auswahl könnt ihr wie beim Laden eines Spielstandes direkt dorthin zurückkehren und von da an weiterspielen.

Wie genau unterscheidet sich das von einem Spielstand? Dieses Rewind-System scheint nach der Beschreibung freier von Beschränkungen zu sein. Soll heißen, ein laufender Kampf würde wohl nicht verhindern, dass ihr ein Bookmark erstellt. In der Praxis könnte es sich ähnlich anfühlen wie die inzwischen oft genutzte Rückspulfunktion bei Rennspielen. Nach aktuellen Kenntnisstand sollte das Feature in allen Singleplayermodi funktionieren.

Wann erscheint denn das neue Feature? Vielleicht nie. Längst nicht jedes Patent wird umgesetzt, aber auf alle Fälle arbeitet Sony im Hintergrund für die PlayStation 5 oder ihren Nachfolger an potenziellen neuen Features, wie diesem. Derweil wird ein Unternehmen zu solchen Patentanträgen natürlich in gewisser Weise aus Gewinnstreben getrieben, um Ideen zu schützen und so der Konkurrenz zuvorzukommen.

So hat es auch bisher ein weiteres Patent aus dem vergangenen Jahr nicht geschafft, Realität zu werden – obwohl es hierfür keinen neuen Controller bräuchte. In einem weiteren bei Patentscope einsehbaren Dokument beschreibt Sony das Konzept eines Spielstarts aus Videomaterial heraus. In einem Artikel bei unseren Kollegen von der GameStar könnt ihr nachlesen, wie das in etwa ablaufen würde.

Über ein bereits längst umgesetztes, weniger revolutionäres, aber durchaus interessantes neues Feature, haben wir bereits berichtet. Denn eure PlayStation kann euch inzwischen auf eine bis dahin unbekannte Weise mit Mitspielern verbinden: „Link teilen“: Zwei Worte für ein neues Feature der PS5, das Wildfremde zu Mitspielern in euren Lieblingstiteln auf Sonys Konsole macht