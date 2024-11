PS5 Pro: Heute ist der offizielle Release – Alles, was ihr wissen müsst

In Dragon Age: The Veilguard gibt es mehrere geheime Enden – So schaltet ihr sie frei

Ja, ihr könnt die PS5 Pro bereits in etlichen Shops vorbestellen und kaufen . Heute, am Release-Tag, wird die Konsole im besten Fall an euch ausgeliefert. Im Einzelhandel könnt ihr die Konsole im besten Fall heute kaufen und direkt mitnehmen.

Heute, am 7. November 2024, ist der offizielle Release der PS5 Pro. MeinMMO erklärt, was ihr alles zum Start der neuen Konsole wissen müsst.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to