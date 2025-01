Palworld wird plötzlich „unspielbar“ auf Steam Deck, doch Valve rudert kurz danach zurück

Fire Force geht nach 5 Jahren in die nächste Runde! Schaut hier den Trailer zur 3. Staffel an.

Epic entschuldigt sich für falschen Bann in Fortnite – Ist so großzügig, dass der Spieler sich nochmal bannen lassen würde

Wenn ihr an euren Pals hängt, solltet ihr den neuen Modus in Palworld meiden – Ihr könntet sie dauerhaft verlieren

Was hat sich jetzt geändert? Nach nur 3 Tagen hat Valve den Status wieder zurück auf „spielbar“ geändert. Allerdings gibt es jetzt eine ganze Liste an Einschränkungen, mit denen Nutzer auf dem Steam Deck rechnen sollen:

Diese neuen Features wollt ihr in Palworld – PvP ist nicht in den Top 3

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to