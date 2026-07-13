Palworld hat mehr Spieler als 2 der größten Hits auf Steam und eine bessere Wertung als die Nummer 1

Palworld hat nach dem Release der Version 1.0 einen starken Start hingelegt. Das Spiel kann derzeit so viele Spieler begeistern, dass es in den Steam Charts beeindruckende Zahlen hinlegt.

Wie erfolgreich ist Palworld gerade? Laut der Steam-Charts durch SteamDB befindet sich Palworld mit gerade fast 500.000 Spielern und starken 855.525 gleichzeitig aktiven Spielern beim 24-Stunden-Peak auf dem zweiten Platz der meistgespielten Games und wird nur durch Counter-Strike 2 (1,3 Millionen als 24-Stunden-Peak) vom Thron abgehalten. Das bedeutet jedoch, dass es Hits wie Dota 2 und PUBG: BATTLEGROUNDS hinter sich lassen kann.

Womit sich Palworld jedoch trotzdem gegen die Nummer 1 durchsetzen kann: die Zufriedenheit der Spieler anhand der Bewertung auf Steam. Während CS2 eine durchaus positive Bewertung von 85,81 % aufweist, schafft es Palworld auf starke 93,41 %.

Video starten Palworld zeigt im Launch-Trailer die neuen Inhalte zu 1.0 Autoplay

Nach heftigem Start in den Early Access vor 2 Jahren steigen die Spielerzahlen seit 1.0 wieder an

Wie sehen die Spielerzahlen seit dem Launch von 1.0 aus? Vom Release am Freitag, dem 10. Juli, bis zum Peak am nächsten Tag konnte Palworld ganze 725.000 Spieler anlocken. Am Sonntag stiegen die Zahlen dann sogar noch weiter, auf die bereits erwähnten 855.525 gleichzeitig aktiven Spieler.

Das kann sich zwar nicht mit den 2,1 Millionen Spielern des Early-Access-Starts messen. Es sorgt jedoch dafür, dass neben dem Early-Access-Start (Platz 3) jetzt auch der 1.0-Launch (wäre Platz 14, vor Battlefield 6) zu den Top 15 der besten Launch-Spielerzahlen auf Steam gehört.

Palworld konnte direkt nach dem Start von 1.0 nicht nur viele, sondern vor allem begeisterte Spieler überzeugen. Das zeigte sich bereits bei den ersten Reviews aus der Community: Palworld 1.0: „War bis 6 wach, obwohl ich mich um Kinder kümmern muss“ – Der Survival-Hit knackt 500.000 Spieler auf Steam, das sagen die Reviews zur Vollversion