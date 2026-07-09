Palworld zeigt euch schon jetzt alle Patch Notes, aber ihr könnt sie nicht lesen

Schon morgen startet Palworld in seine Version 1.0 und hat jetzt schon die Patch Notes veröffentlicht, doch lesen kann man sie nicht.

Was ist mit den Patch Notes zu Version 1.0? Die Entwickler haben seit Wochen ständige Fragen nach den Patch Notes zu Palworld 1.0 erhalten. Damit sie endlich ihre Ruhe haben, haben sie die Patch Notes nun auf X.com gepostet.

Doch lesen kann man sie nicht. Die Entwickler haben ihre Patch Notes nämlich so weit herausgezoomt und als pixeliges Bild gescreenshotet, dass niemand auch nur eine Überschrift lesen könnte. Die 27 Seiten sind also unleserlich, was die Fans einerseits zum Lachen bringt, andererseits aber auch etwas verärgert.

Doch das ist nicht das einzige Problem mit den Patch Notes.

Hier könnt ihr den Trailer zur Version 1.0 sehen:

Video starten Palworld präsentiert den Trailer zur Vollversion, zeigt viele neue Pals Autoplay

Patch Notes zu groß für Steam

Was ist mit den Patch Notes falsch? Community Manager Bucky wollte die inzwischen 40 Seiten voller Patch Notes auf Steam einfügen und formatieren, um daraus den typischen Update-Post zu machen, den ihr von Spielen auf der Plattform kennt. Doch da gab es ein Problem: Steam hat eine Zeichenbegrenzung von 32.000 Zeichen.

Die Patch Notes der Vollversion von Palworld betragen allerdings 66.550 Zeichen (inklusive Leerzeichen). Zum Vergleich: Das entspricht 2–3 Kapiteln in einem Buch wie Harry Potter. Man hat also ordentlich was zu tun, wenn man alles lesen will.

Konnte das Problem gelöst werden? Ja, der Community Manager hat die Patch Notes ohne Auslassungen verändert und damit die Zeichenanzahl auf das nötige Limit reduziert. Man wird die Patch Notes entsprechend auch morgen beim großen Update zu Palworld lesen können.

Was soll sich ändern? Auch wenn die Patch Notes bislang nicht lesbar waren, sind bereits einige Veränderungen bekannt. So wird Palworld sich in folgenden Punkten verändern:

Pals: Palworld bekommt mit Version 1.0 einen Haufen neuer Pals zum Sammeln. Auch neue Bosse wird es geben.

Palworld bekommt mit Version 1.0 einen Haufen neuer Pals zum Sammeln. Auch neue Bosse wird es geben. Welt: Die Spielwelt von Palworld wird durch ganz neue Gebiete erweitert. Unter anderem soll man endlich zum Lebensbaum reisen können.

Die Spielwelt von Palworld wird durch ganz neue Gebiete erweitert. Unter anderem soll man endlich zum Lebensbaum reisen können. Story: Neu ist auch die Geschichte von Palworld. Bereits ab Minute 1 soll man von ihr durchs Spiel getrieben werden. Dadurch könnte Palworld sogar ein Ende erhalten.

Neu ist auch die Geschichte von Palworld. Bereits ab Minute 1 soll man von ihr durchs Spiel getrieben werden. Dadurch könnte Palworld sogar ein Ende erhalten. Lebensqualität: Die Entwickler haben vor, mit der Vollversion viele Features einzubauen, die euch das Spiel angenehmer machen. Auch auf technischer Seite haben die Entwickler wohl an Problemen wie dem Rubberbanding auf Servern gearbeitet.

Werdet ihr in die 1.0 Version von Palworld reinstarten? Dann schreibt es gerne in die Kommentare! Vielleicht findet ihr ja einige Mitspieler für euren Start? Wenn ihr jetzt schon alle Infos zum Start morgen wollt, dann schaut mal hier: Palworld 1.0 Release: Uhrzeit, Preis, Roadmap und Features des großen Updates