Wer Entwickler von Palworld werden will, muss richtiger Gamer sein: Der Chef verlangt Beweise über Steam

Um einen Job beim Entwickler von Palworld zu erhalten, muss man eine kuriose Bedingung erfüllen. Die Bewerber sollen einen Screenshot einreichen, der ihre Bibliothek auf Steam und die jeweiligen Spielzeiten zeigt.

Was ist das für ein Beweis? Auf X plaudert der CEO von Pocketpair, Takuro Mizobe, ein wichtiges Detail aus, das Bewerber beim Entwickler für einen neuen Job einreichen müssen. Wer sich für eine Stelle als Game Designer interessiert, müsse einen bestimmten Screenshot einreichen. Darauf soll die Auflistung der Spielzeiten auf Steam des jeweiligen Kandidaten zu sehen sein.

All die Kandidaten, die gar keine Erfahrungen mit Steam aufweisen können und dort keine Spiele gespielt haben, würden schon in der allerersten Bewerbungsphase aussortiert.

Wir bitten auch Personen, die eine große Anzahl von Spielen auf PS5, Xbox usw. spielen, diese ebenfalls einzureichen! Wenn die Anzahl der gespielten Steam-Spiele jedoch 0 beträgt, lehnen wir diese grundsätzlich ab (wir möchten, dass unsere Kollegen im Unternehmen Indie-Spiele spielen, die nur auf Steam verfügbar sind).

Vielmehr noch: Sollten die Kandidaten für die nächste Runde eingeladen werden, müssten sie die Spielmechaniken ihrer liebsten Games erklären, die in dem Ranking der Spielzeiten ganz weit oben stehen.

Dazu müssten sie die Frage beantworten, warum Sie glauben, dass diese speziellen Mechaniken eingebaut wurden und was die Titel so einzigartig machen würde, wenn man sie mit anderen Spielen aus demselben Genre vergleicht.

Entwickler bei Palworld müssen sich mit Steam auseinandergesetzt haben

Wieso braucht es den Screenshot? Mizobe zufolge dürften nur Game-Creator bei Pocketpair arbeiten, die wahre Steam-Gamer seien. Da Palworld nur auf dem PC nur über Steam erhältlich ist, will das Entwicklerteam vermutlich, dass nur Mitarbeiter hinzustoßen, die sich auch mit der Plattform auskennen.

Die weiteren Fragen dienen womöglich dazu, den Kandidaten zum Verständnis unterschiedlicher Genres und Spielmechaniken zu testen. Der CEO von Pocketpair hat hierzu leider keine weiteren Ausführungen gemacht,

