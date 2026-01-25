Wer Entwickler von Palworld werden will, muss richtiger Gamer sein: Der Chef verlangt Beweise über Steam

News
2 Min. Jasmin Beverungen 0 Kommentare Lesezeichen
Wer Entwickler von Palworld werden will, muss richtiger Gamer sein: Der Chef verlangt Beweise über Steam

Um einen Job beim Entwickler von Palworld zu erhalten, muss man eine kuriose Bedingung erfüllen. Die Bewerber sollen einen Screenshot einreichen, der ihre Bibliothek auf Steam und die jeweiligen Spielzeiten zeigt.

Was ist das für ein Beweis?  Auf X plaudert der CEO von Pocketpair, Takuro Mizobe, ein wichtiges Detail aus, das Bewerber beim Entwickler für einen neuen Job einreichen müssen. Wer sich für eine Stelle als Game Designer interessiert, müsse einen bestimmten Screenshot einreichen. Darauf soll die Auflistung der Spielzeiten auf Steam des jeweiligen Kandidaten zu sehen sein.

All die Kandidaten, die gar keine Erfahrungen mit Steam aufweisen können und dort keine Spiele gespielt haben, würden schon in der allerersten Bewerbungsphase aussortiert.

Wir bitten auch Personen, die eine große Anzahl von Spielen auf PS5, Xbox usw. spielen, diese ebenfalls einzureichen! Wenn die Anzahl der gespielten Steam-Spiele jedoch 0 beträgt, lehnen wir diese grundsätzlich ab (wir möchten, dass unsere Kollegen im Unternehmen Indie-Spiele spielen, die nur auf Steam verfügbar sind).

Vielmehr noch: Sollten die Kandidaten für die nächste Runde eingeladen werden, müssten sie die Spielmechaniken ihrer liebsten Games erklären, die in dem Ranking der Spielzeiten ganz weit oben stehen. 

Dazu müssten sie die Frage beantworten, warum Sie glauben, dass diese speziellen Mechaniken eingebaut wurden und was die Titel so einzigartig machen würde, wenn man sie mit anderen Spielen aus demselben Genre vergleicht.

Palworlds Update 0.7 bringt viele Änderungen für die Quality of Life und eine Kooperation mit einem Shooter
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Wer Entwickler von Palworld werden will, muss richtiger Gamer sein: Der Chef verlangt Beweise über Steam Einem kostenlosen Survival-Spiel auf Steam wurde vorgeworfen, ein Item bei No Man’s Sky geklaut zu haben, dessen Chef reagiert jetzt Capcom-Veteran will nicht, dass ihr Palworld kauft: „Sie haben eine Grenze überschritten“ – dabei hat er es nie gespielt Mitten im Rechtsstreit mit Nintendo kündigt Palworld seinen Release an – Erklärt, was man jetzt tun will Behörde lehnt Patentantrag von Nintendo zum Fangen von Kreaturen ab, könnte Einfluss auf den Rechtsstreit mit Palworld nehmen „Nicht schlecht für ein totes Spiel“ – Entwickler von Palworld kontern ihre Hater, feiern erfolgreiches Jahr Palworld: Sternsand farmen – die besten Locations Nintendo überführt Raubkopierer durch Reddit, fordert 4,5 Millionen US-Dollar Schadenersatz, findet das respektvoll Palworld reagiert auf die Menge an Hass, die auf den früheren Steam-Hit einprasselt Der Steam-Hit Terraria möchte gemeinsame Sache mit Palworld machen, aber die Spieler sind dagegen Palworld: Ragnahawk finden und züchten Palworld: Wusstet ihr, dass einsame Pals in eine Schule gehen und sich nach eurer Liebe sehnen?

Entwickler bei Palworld müssen sich mit Steam auseinandergesetzt haben

Wieso braucht es den Screenshot? Mizobe zufolge dürften nur Game-Creator bei Pocketpair arbeiten, die wahre Steam-Gamer seien. Da Palworld nur auf dem PC nur über Steam erhältlich ist, will das Entwicklerteam vermutlich, dass nur Mitarbeiter hinzustoßen, die sich auch mit der Plattform auskennen.

Die weiteren Fragen dienen womöglich dazu, den Kandidaten zum Verständnis unterschiedlicher Genres und Spielmechaniken zu testen. Der CEO von Pocketpair hat hierzu leider keine weiteren Ausführungen gemacht,

Mehr zu Palworld
Spieler beschuldigt Palworld, es würde sich nicht um die Fans kümmern, Entwickler antwortet prompt
von Jasmin Beverungen
Palworld feiert 2. Geburtstag, lässt euch bald den Baum betreten, der bislang unerreichbar ist
von Jasmin Beverungen
Palworld wird wegen seines TCGs schon wieder mit Pokémon verglichen, jetzt reagiert ein Entwickler
von Christoph Waldboth

In 2026 bekommt Palworld starke Konkurrenz. Ein neues Monstersammelspiel zeigt nämlich, wie die cool Titel aus dem Genre aktuell aussehen können. Dabei geht es allerdings um mehr als nur Sammeln: Neuer Konkurrent lässt Pokémon und Palworld alt aussehen, zeigt im neuen Trailer, wie gut ein Monstersammler 2026 aussehen kann

Quelle(n): Automaton
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Highguard Titel title

Ein Gratis-Shooter erscheint morgen, stellt erst jetzt vor, was im Spiel passiert

Rollenspiel auf Steam zieht gerade mehr als 50.000 Spieler an, lässt euch endlich im Koop zocken und derzeit kostenlos testen

Valve wollte wohl heimlich ein Update für ihren MOBA-Shooter auf Steam bringen, doch ihr Hunger auf Pizza hat sie verraten

Aeta aus Ex Voto

Neues Ritterspiel auf Steam überzeugt mich im Trailer sofort – und das liegt nicht nur am Cast und Gameplay

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx