Vielen Fans ist Palworld zu einfach und schnell, verraten ihre Einstellung für die perfekt balancierte Spielerfahrung

Der Release der Vollversion von Palworld hat viele Spieler zurück in die Welt gebracht, doch denen ist das knudellige Spiel mit scharfen Waffen zu einfach. Daher ändern gerade viele eine Einstellung ab.

Was ist ihnen zu einfach? Den Spielern von Palworld kommt der Monstersammler derzeit zu einfach vor. In einem Beitrag auf Reddit beschreibt ein Nutzer das Problem. Man levelt den eigenen Charakter so schnell, dass man teilweise Minen freischaltet, die es obsolet machen, ein Erz selbst zu suchen und dort eine Basis aufzubauen.

Das sorgt dafür, dass die Spieler sich statt, zu erkunden, einfach mit dem Leveling beschäftigen und dadurch schnell auch die hohen Stufen von Equipment und Waffen erreichen. Das führt wiederum dazu, dass die Spieler schnell bis ins Endgame kommen und sich auch zügig mit Bosse messen können.

So sollen einige Spieler schon am ersten Wochenende das Endgame oder sogar das Ende von Palworld erreicht haben, obwohl sie es nicht mal auf einen Speedrun angelegt haben.

Hier könnt ihr den neuen Trailer von Palworld sehen:

Video starten Palworld zeigt im Launch-Trailer die neuen Inhalte zu 1.0 Autoplay

Eine Einstellung soll Palworld besser machen

Was ist das für eine Einstellung? Die Spieler sind sich einig, dass man zu schnell an Erfahrungspunkte kommt. Aus diesem Grund beraten sie sich in den Kommentaren des Beitrags über die perfekte Einstellung. Palworld lässt jeden Spieler nämlich einfach ändern, wie viele Erfahrungspunkte man erhalten soll.

Wählt dafür einfach euren Spielstand aus, doch bevor ihr in die Welt ladet, klickt unten auf Welteinstellungen ändern. Dort stellt ihr in den benutzerdefinierten Einstellungen beim Schwierigkeitsgrad den EP-Erhalt auf einen gewünschten Wert um.

Welcher Wert ist gut? Der Standard-Wert liegt bei 1.0, was für viele auf Reddit wie erwähnt zu einfach ist. Wer es moderat schwieriger mag, stellt diesen Regler auf 0.5. Die meisten Fans finden allerdings, dass 0.3 die perfekte Einstellung ist, weil man dann gemeinsam mit seinen Pals levelt.

Außerdem hat man damit wirklich die Notwendigkeit, Basen für gewisse Ressourcen aufzubauen, was dem eigentlichen Sinn des Spiels näher kommt.

Findet ihr auch, dass man zu schnell im Level aufsteigt, oder ist es genau richtig? Schreibt es gerne in unsere Kommentare! Gerade kehren so viele Spieler zu Palworld zurück, dass sogar echte Platzhirsche den Weg frei machen müssen: Palworld hat mehr Spieler als 2 der größten Hits auf Steam und eine bessere Wertung als die Nummer 1