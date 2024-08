Entwickler von Palworld wollen keine „AAAA“-Spiele entwickeln – Am Geld scheitert es nicht

Dem Studio hinter Palworld ist mit dem Spiel ein großer finanzieller Erfolg gelungen. Größere Projekte wollen sie in der Zukunft dennoch nicht entwickeln.

Dem Studio Pocketpair ist Anfang des Jahres mit Palworld ein großer Erfolg gelungen. Nachdem das Spiel anfänglich mehrere Rekorde auf Steam gebrochen hatte, sanken die Spielerzahlen im Laufe der Monate jedoch so rasant, wie sie angestiegen sind.

Im Vergleich zum Allzeithoch von 2.101.867 gleichzeitigen Spielern, liegt der aktuelle Peak innerhalb von 24 Stunden gerade einmal bei 43.743 Spielern, wie man auf Steamdb.info sehen kann.

Der große Hype zu Beginn sorgte beim Entwickler für einen finanziellen Erfolg, mit dem neue und größere Projekte möglich wären. Doch solche Projekte möchte der Entwickler gar nicht angehen, wie der CEO vom Studio nun in einem Interview mitteilte.

Kein Interesse und fehlende Strukturen

Was hat der CEO gesagt? Takuro Mizobe, der CEO von Pocketpair, hat in einem Interview gesagt, dass sie durch die finanziellen Einnahmen von Palworld durchaus in der Lage wären, über AAA hinausgehen zu können.

In der Vergangenheit hatte das Studio vor Palworld bereits die Spiele Craftopia und Overdungeon herausgebracht. Mit den Einnahmen aus diesen Spielen wurde wiederum die Entwicklung von Palworld möglich. Diesen Prozess wird das Studio jedoch nicht wiederholen und keine größeren Projekte angehen.

Mizobe äußerte sich dazu wie folgt:

Wenn wir unser nächstes Spiel auf der Grundlage dieser Erlöse entwickeln würden, wie wir es in der Vergangenheit getan haben, würde nicht nur der Umfang über AAA hinausgehen, sondern wir wären auch nicht in der Lage, in Bezug auf die Reife unseres Unternehmens damit Schritt zu halten, oder besser gesagt, wir sind überhaupt nicht für so etwas strukturiert Takuro Mizobe

Davon abgesehen, hätte Mizobe auch kein Interesse daran, Spiele mit riesigen Budgets zu entwickeln. Er möchte lieber Ideen verfolgen, die als Indie-Spiele interessant sind .

Zudem ist die Entwicklung von Palworld bisher noch nicht abgeschlossen. Das Spiel befindet sich immer noch im Early Access. Vor kurzem erst gab es ein großes Update mit dem Namen Sakurajima , welches unter anderem PvP, neue Monster und eine neue Insel ins Spiel brachte.