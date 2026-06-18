Palworld: Angel Guide – Alles zu Angelruten, Ködern sowie Tipps für den besten Fang

In Palworld gibt es die Möglichkeit, mit einer Angel verschiedene Pals zu fangen. Was euch das bringt, welche Angelruten und Köder ihr nutzen und welche Tipps ihr kennen solltet, erfahrt ihr hier in der Übersicht.

Was bringt das Angeln? In Palworld gibt es neben dem knallharten Survival-Abenteuer mit Kämpfen auch eine entspannte Methode, wie ihr an starken Loot und Pals rankommt – Angeln.

Mit einer Angelrute ausgerüstet und Ködern an der Leine lassen sich neben seltenen Ressourcen auch Materialien sowie Baupläne und Pals fangen.

Es gibt aber vieles, das eure Ausbeute beeinflussen kann. Um das meiste beim Looten in den Gewässern rauszuholen, zeigen wir euch jetzt die wichtigsten Infos dazu.

Video starten Palworld hat endlich einen Release-Termin für 1.0 und zeigt die finale Version im Trailer Autoplay

Palworld: Alles zu Angelruten – Das sind die besten

Welche Angelrute sollte ich wählen? Insgesamt stehen euch 6 Angelruten zur Verfügung:

Chillet

Gumoss

Cattiva

Croajiro

Pengullet

Depresso

Wir haben sie euch von oben nach unten aufgelistet in der Reihenfolge, in der ihr sie freischalten könnt. Bei jedem voranschreitenden Modell vergrößert sich der Angelbalken für euch im Minispiel, um noch entspannter an eure Beutel zu gelangen. Solltet ihr also schon alle freigeschaltet haben, wählt am besten die Depresso-Rute.

Wie schalte ich die Angelruten frei? Es gibt drei Angeln mit drei Raritäten – Chillet, Cattiva und Pengullet. Diese Exemplare könnt ihr in eurem Technologiebaum freischalten, wenn ihr das entsprechende Level erreicht habt. Bei Gumoss, Croajiro und Depresso handelt es sich um spezielle Modelle der freischaltbaren Angelruten, die jedoch nur mit Bauplänen gebaut werden können, die ihr finden müsst.

Die Baupläne könnt ihr zufällig beim Looten und Erkunden der Welt ergattern. Solltet ihr sie also noch nicht haben, könnt ihr beispielsweise statt der Depresso- die Pengullet-Rute als Endgame-Angelrute auswählen.

Palworld: Alle Köder – Welche sollte ich nehmen?

Was bringen Köder? Neben den Angelruten könnt ihr auch mit Ködern arbeiten, um euch das Angeln zu erleichtern. Je nach Sorte erhaltet ihr dabei Boni. Wer also das meiste aus seiner Angelrunde herausholen möchte, sollte darauf setzen.

Welche sollte ich mitnehmen? Insgesamt gibt es 4 Exemplare, die ihr als Köder herstellen und aussuchen könnt:

Einfacher Köder – Bietet keinen Bonus, ist für kleinere Pals und den Einstieg ins Angeln gedacht

Hochwertiger Köder – Erhöht die Chance, dass etwas anbeißt. Pals schwimmen viel schneller an die Haken heran.

Luxus-Köder – Bietet einen größeren Balken im Minispiel.

Betörender Köder – Vergrößert den Balken des Minispiels beträchtlich und gefangene Pals lassen mehr Loot fallen.

Außerdem gibt es einen Angelmagneten, den ihr erst spät freischalten könnt. Dieser dient dazu, Schätze zu bergen.

Die jeweiligen Baupläne schaltet ihr dann mit zunehmendem Level frei. Bei der Herstellung variieren dann die notwendigen Zutaten. Während die billigeren Köder mit Mehl auskommen, benötigen hochwertigere Exemplare Pal-Öl.

Tipps zum Angeln – Was sollte ich wissen?

Manche Pals geben Boni, wenn ihr sie zum Angeln mitnehmt. Ihr sollten am besten eines der folgenden Pals mitnehmen: Whalaska (Ignis): Fang-Meter ist etwas gefüllt und beim Angeln füllt er sich schneller. Ghangler (Ignis): Pals beißen schneller an. Jellroy: Erhaltet mehr und vor allem besseren Loot beim Bergen von Items. Jelliette: Erhaltet mehr Items beim Angeln.

Treibgut ist der perfekte Ort, um seltene Baupläne zu ergattern: Ignoriert es nicht!

Um die seltensten Belohnungen zu ergattern, solltet ihr lieber nachts angeln.

Ist euch das Angeln zu nervig, könnt ihr in eurer Basis einen Teich bauen und einen Pal dafür abstellen, das dann für euch angeln geht.

Für den besten Loot solltet ihr die beste Angel zusammen mit dem besten Köder kombinieren.

Das waren alle wichtigen Infos, die ihr über das Angeln in Palworld wissen solltet. Geht ihr gerne angeln oder überlasst ihr das lieber euren Arbeitern in eurer Basis? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren! Palworld feiert bald seinen 1.0 Release. Was ihr dazu wissen solltet, erfahrt ihr hier: Palworld 1.0: Alle Infos zu Release, Roadmap und Features des neuen Updates