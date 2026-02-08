Die Sprecherin der neuen Overwatch-Heldin meldet sich zur Kritik: „Das ist ein Kampf, der es wert ist, gekämpft zu werden“

Overwatch will die Welt zeigen, wie sie sein könnte, und nicht, wie sie ist. Doch bei der neusten Heldin scheitert man. Sogar die Synchronsprecherin meldet sich.

Die neuste Heldin in Overwatch 2 – das bald wieder nur noch Overwatch heißt – ist ziemlich heiß, weil sie eben mit Feuer hantiert. Doch abgesehen davon passt ihre Optik nicht zu dem, was zuvor in Cinematics und anderen Medien zu sehen war. Ihr Gesicht ist gerade ein großer Kritikpunkt in der Community und sorgt seit Tagen für anhaltende Diskussionen. Sogar die Synchronsprecherin hinter Anran, die Streamerin Fareeha, meldete sich nun und sagt deutlich: Die Community soll deutlich sagen, was ihr nicht passt, denn die Entwickler hören zu.

Was ist das Problem mit Anrans Gesicht? Nachdem Overwatch 2 die neuste Heldin Anran im Zuge eines spontanen Play-Tests schon auf die Live-Server gebracht hatte, dauerte es nicht lange, bis es einige Kritik gab. Das lag aber nicht an ihren Fähigkeiten, sondern an ihrem Aussehen. Vor allem ihr Gesicht wird harsch kritisiert.

Das Problem ist hier, dass das so gar nicht ihrem vorherigen Design entspricht, das bereits in Comics und Cinematics zu sehen war. In diesen hatte sie etwa ein etwas kantigeres Kinn und eine deutlich definiertere Nase – beides ist in ihrem Ingame-Design verschwunden, sodass ihr Gesicht nahezu identisch wie das von Juno und Kiriko aussieht, die doch sehr dem „typischen“ asiatischen Schönheitsideal entsprechen. Da spricht man auch vom Same Face Syndrome.

Das Gesicht passt nicht zu dem, was Anran eigentlich ist

Was sagte die Synchronsprecherin? Im Subreddit von Overwatch meldete sich die Stimme von Anran, die Streamerin Fareeha, zu Wort. Sie teilte ihre Ansicht der Situation mit und erklärte, dass sie selbst auch „der Anran nachtrauere“, die in den Cinematics und Comics entstanden sei, aber beim Übertragen in einen Spiel-Charakter dann verloren ging. Das aktuelle Design passe weder zu ihrer Persönlichkeit noch zu dem, was sie eigentlich verkörpere:

Das ist ein Look, der nicht zu ihrer Persönlichkeit passt. Sie sieht wie das jüngere Geschwisterkind aus. Sie sieht zahm und sanftmütig aus. Irgendwie, als Feuer-Heldin, sieht sie sanftmütiger aus als die sanftmütigste, friedensbewahrende Support-Heldin im Spiel.

Ich habe eure ganzen Re-Designs gesehen und sie heimlich als Lesezeichen gespeichert. Aber ich wollte, dass ihr hört: Diese Sorgen sind wichtig. Das ist ein Kampf, der es wert ist, ausgetragen zu werden. Der es wert ist, dass man darüber spricht. Denn ich glaube, je mehr wir uns für die Dinge aussprechen, die uns wirklich wichtig sind, desto mehr sehen wir diese Dinge reflektiert in der Welt um uns herum – desto mehr sehen wir unsere Werte in der Welt um uns herum.

Später erklärte sie noch, dass sie all das auch mit den Entwicklern geteilt habe. Von diesen sei sie dazu angehalten worden, komplett ehrlich zu sein und alle Kritik auszusprechen, die sie hat. Demnach scheint das Thema auch bei den Entwicklern wichtig zu sein – immerhin ist Overwatch inzwischen dafür bekannt, eine Menge Heldinnen und Helden zu haben, die eben nicht nur dem eher „traditionellen“ Schönheitsideal der jeweiligen Kultur entsprechen und daher oft austauschbar wirken.

Es ist nicht meine Position zu entscheiden, was gemacht werden kann und was nicht. Aber ich will, dass ihr wisst, dass ich mich diesem Thema annehme, in der Hoffnung, dass wir die Version [von Anran] sehen, die wir uns alle wünschen. Und ich möchte, dass ihr das Gleiche macht. Mit Mut. Mit Freundlichkeit. Mit Hopium.

Denn Overwatch ist keine Erforschung davon, wie die Welt ist. Es ist eine Erforschung, wie die Welt sein könnte. Nicht wahr?

Nach nur wenigen Stunden hatte der Beitrag bereits über 7.000 Upvotes gesammelt – und trifft damit ganz offenbar den Nerv der Spielerschaft.

Community gibt ihr Rückenwind: In der Community kommt das Statement von Fareeha ziemlich gut an. Die meisten Fans sind froh, dass sie offenbar einen direkten Draht zu den Entwicklern hat und dort ihre Sorgen vortragen kann. Einige der Kommentare dazu:

  • „Junge, sie hat all ihre Punkte abgesichert mit der Art, wie sie das angegangen ist. Einfach wow. Die ist ihr eigenes PR-Team.“ – insomniaLetMeSleep
  • „Ich würde kurzfristig keine Änderungen erwarten, aber es ist gut zu wissen, dass die Synchronsprecher einen direkten Draht zu den Entwicklern haben. Ich hoffe, sie hören auf sie und die Community.“ – nath999
  • „Es würde mich nicht wundern, wenn Anrans Gesicht einfach eine Management-Entscheidung war und nur wenig mit den Entwicklern zu tun hatte, die sie erschaffen haben. Daher ist es schön zu sehen, dass sich auch die Synchronsprecherin den Bedenken anschließt.“ -spinningmous

Letztlich sind sich die Meisten aber einig, dass es nicht mehr möglich sein wird, Anrans Gesicht bis zum vollständigen Release in wenigen Tagen zu verändern. Falls sich die Entwickler wirklich dazu bewegen lassen, dann wird eine solche Änderung wohl erst in einigen Wochen oder Monaten zu sehen sein.
Abgesehen von dieser Kontroverse erlebt Overwatch gerade einen Aufwind – und das liegt an 3 Entscheidungen, die Blizzard getroffen hat.

