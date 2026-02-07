Die neue Heldin Anran in Overwatch ist super, nur ihr Gesicht erträgt die Community nicht

News
3 Min. Cortyn 0 Kommentare Lesezeichen
Die neue Heldin Anran in Overwatch ist super, nur ihr Gesicht erträgt die Community nicht

Die neue Heldin von Overwatch ist Anran und die ist ziemlich heiß. Doch eine Sache findet die Community richtig schrecklich.

Nach der großen Overwatch-Ankündigung von 5 neuen Heldinnen und Helden hat Blizzard eine davon unverzüglich im Spiel freigeschaltet als sogenannten „Live-Test“. Anran bringt eine Menge Feuer ins Spiel und heizt ihren Feinden ordentlich ein. Nur eine Sache findet ein großer Teil der Community nicht so hot – denn das Gesicht der Heldin ist für viele eine blanke Enttäuschung.

Overwatch zeigt 5 neue Helden, die mit Season 1: Conquest erscheinen
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Die neue Heldin Anran in Overwatch ist super, nur ihr Gesicht erträgt die Community nicht Overwatch 2 läutet neue Ära ein, streicht die Zahl aus dem Namen und bringt 10 neue Helden Blizzard ändert seinen Shooter schon nächste Woche vollkommen, bringt levelnde Helden und Lootboxen Ein 21 Jahre alter Shooter hat gerade 40.000 neue Spieler auf Steam und niemand weiß, warum Overwatch 2 bringt endlich ein Feature, auf das Fans schon seit Teil 1 warten Overwatch ist gescheitert, weil Bobby Kotick es entwickeln wollte wie Call of Duty Overwatch: Nach dem großen „Overwatch 3“-Patch muss man sofort 12 Helden ändern So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein Live von der BlizzCon 2023: Schreiende Fans und unerwartete Ankündigungen Heute könnt ihr den „Overwatch-Anime“ sehen – Aber hängt eure Erwartungen nicht zu hoch Overwatch bringt Dating-Sim, lässt euch Mercy und Genji verführen Overwatch 2: Die 2. Saison bringt neuen Helden – und ziemlich abgedrehte Skins

Was kann Anran? Anran kommt als neue DPS-Heldin ins Spiel, soll sich also darum kümmern, dass die Feinde möglichst schnell das Zeitliche segnen oder (in ihrem Fall) zu Asche vergehen.

  • Zhuque-Fächer: Anran schießt immer zwei feurige Projektile in schneller Abfolge. Wird ein Feind von 4 Projektilen rasch hintereinander getroffen (oder 2 kritische Treffer), dann wird er in Brand gesteckt und erleidet zusätzlichen Schaden.
    Im alternativen Feuermodus (Rechtsklick) kann sie ihren Fächer schwingen, um das Feuer auf Feinden weiter anzufachen und den erlittenen Brandschaden deutlich zu erhöhen.
  • Lauffeuer: Anran stürmt nach vorne und verursacht dabei Brandschaden an allen Zielen, mit denen sie in Kontakt kommt. Ziele können mehrfach getroffen werden, solange zwischen den Berührungen wieder ein wenig Distanz aufgebaut wird.
  • Tanzende Flamme: Anran wird für einen Moment unsterblich, verwandelt sich in eine Flamme und springt von Feind zu Feind, um ihnen Schaden zuzufügen. Je mehr Feinde in der Nähe sind, auf die sie überspringen kann, desto länger hält die Unbesiegbarkeit an.

Dazu ist Anran einzigartig, weil sie 2 Ultimates besitzt:

  • Ultimate 1 – Zinnoberroter Aufstieg: Anran steigt in den Himmel auf und hat einige Sekunden, um einen Zielbereich auszuwählen. Dann stürmt sie auf den Ort zu, explodiert dort in einer mächtigen Flamme und belegt alle getroffenen Feinde mit einem Brand-Debuff.
  • Ultimate 2 – Zinnoberrote Wiederkehr: Wenn Anran stirbt und der Ultimate bereit ist, kann sie ihn bis zu 5 Sekunden nach ihrem Tod aktivieren, um an Ort und Stelle wieder aufzuerstehen. Dabei explodiert sie und steckt alle Feinde in Brand, verursacht aber weniger Schaden als beim ersten Ultimate.
Overwatch 2 Anran Artwork
Anrans Design ist cool geworden. Oder eher hot. Ihr wisst schon. Feuer und so.

Wie spielt sich Anran so? Anran ist ein recht agiler DPS-Charakter, der zwar nicht mit der Geschwindigkeit einer Tracer mithalten kann, sich aber trotzdem auf mittlerer und naher Distanz wohlfühlt. Gerade ihre Perks erlauben es, in schneller Abfolge immer wieder mit „Lauffeuer“ durch Feindesgruppen zu stürmen und sich mittels „Tanzende Flamme“ unangreifbar zu machen und selbst dabei noch Gegner zu schädigen. Ihr Auferstehen dank des Ultimates sorgt sogar dafür, dass vermeintliche Kamikaze-Angriffe eine sinnvolle Strategie sein können, um Feinde ein zweites Mal „von innen“ heraus anzugreifen.

Allerdings lebt Anran so auch recht gefährlich. Um mit ihrem Fächer das Feuer anzufachen, muss sie relativ nah an ihr Ziel heran und dafür meistens den „sicheren“ Bereich hinter den Schilden ihrer Tanks verlassen.

Das Standard-Gesicht von Anran, das kaum jemand mag

Ein Kritikpunkt, der sich in der Community in den vergangenen Tagen herauskristallisiert hat, ist die Optik von Anran, oder genauer gesagt: ihr Gesicht. Denn das sorgt für einigen Unmut und jede Menge Vorschläge, wie man das Problem beheben kann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum Reddit Inhalt

Was ist das Problem mit dem Gesicht? Schon wenige Stunden nachdem Anran im Spiel in Form eines „Playtests“ zur Verfügung gestellt wurde, hagelte es in den sozialen Medien wie auf X oder dem Subreddit von Overwatch Kritik. Denn so gut die allgemeinen Pläne zu Overwatch auch ankamen, eine Sache störte: das Gesicht von Anran. Das empfinden viele als recht lieblos entwickelt, weil es das „Standard süße Mädchen“-Gesicht ist.

https://twitter.com/kelskiYT/status/2019191279603855737

Das wird vor allem deswegen kritisiert, weil Anrans Gesicht schon zuvor in einem Cinematic zu sehen war und da deutlich markanter war. Jetzt wirkt sie für viele wie eine Reproduktion von Juno – und einige Beispiele, in denen die Gesichter genau übereinandergelegt wurden, machen das auch deutlich:

https://twitter.com/foxkiez/status/2019171800270402028

Das nennt man „Same Face Syndrome“ und ist im Fall von Anran nicht von der Hand zu weisen. Daher ist die Community entsprechend laut und wünscht sich, dass Blizzard hier noch ein paar Design-Anpassungen vornimmt, damit Anran einzigartig ist – und eben nicht nur (in Bezug auf ihr Gesicht) ein Juno-Abklatsch.

Mehr rund um Overwatch:
Overwatch hat mit einer neuen Heldin eine heiße Mami dazugewonnen und alle lieben sie (inklusive mir)
von Caroline Fuller
Nach 2.500 Stunden in Overwatch wollte ich nie wieder einen Hero-Shooter spielen, dann zeigten sie mir eine Katze … mit Jetpacks
von Caroline Fuller
Das sind die 5 neuen Helden, die ihr nächste Woche in Overwatch spielen könnt
von Ody

Wie gefällt euch Anran? Habt ihr sie schon im Spiel ausprobiert, bevor sie am 10. Februar zusammen mit 4 anderen Helden vollständig erscheint? Oder habt ihr schon lange eure „Mains“ gefunden und werdet für die feurige Lady sicher nicht von diesen abweichen? Falls nicht, dann ist vielleicht auch die neue Heldin Domina für euch wie gemacht …

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Domina Overwatch

Overwatch hat mit einer neuen Heldin eine heiße Mami dazugewonnen und alle lieben sie (inklusive mir)

Screenshot zu Anran aus einem Trailer zu Overwatch

Das sind die 5 neuen Helden, die ihr nächste Woche in Overwatch spielen könnt

Overwatch Titel title

Overwatch 2 läutet neue Ära ein, streicht die Zahl aus dem Namen und bringt 10 neue Helden

StarCraft 2 Sarah Kerrigan Zerg title titel 1280x720

Ein neues Spiel zu Starcraft kommt von einem der größten Entwickler von MMORPGs, aber nicht von Blizzard

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx