Die neue Heldin Anran in Overwatch ist super, nur ihr Gesicht erträgt die Community nicht

Die neue Heldin von Overwatch ist Anran und die ist ziemlich heiß. Doch eine Sache findet die Community richtig schrecklich.

Nach der großen Overwatch-Ankündigung von 5 neuen Heldinnen und Helden hat Blizzard eine davon unverzüglich im Spiel freigeschaltet als sogenannten „Live-Test“. Anran bringt eine Menge Feuer ins Spiel und heizt ihren Feinden ordentlich ein. Nur eine Sache findet ein großer Teil der Community nicht so hot – denn das Gesicht der Heldin ist für viele eine blanke Enttäuschung.

Was kann Anran? Anran kommt als neue DPS-Heldin ins Spiel, soll sich also darum kümmern, dass die Feinde möglichst schnell das Zeitliche segnen oder (in ihrem Fall) zu Asche vergehen.

Zhuque-Fächer: Anran schießt immer zwei feurige Projektile in schneller Abfolge. Wird ein Feind von 4 Projektilen rasch hintereinander getroffen (oder 2 kritische Treffer), dann wird er in Brand gesteckt und erleidet zusätzlichen Schaden.

Im alternativen Feuermodus (Rechtsklick) kann sie ihren Fächer schwingen, um das Feuer auf Feinden weiter anzufachen und den erlittenen Brandschaden deutlich zu erhöhen.

Anran schießt immer zwei feurige Projektile in schneller Abfolge. Wird ein Feind von 4 Projektilen rasch hintereinander getroffen (oder 2 kritische Treffer), dann wird er in Brand gesteckt und erleidet zusätzlichen Schaden. Im alternativen Feuermodus (Rechtsklick) kann sie ihren Fächer schwingen, um das Feuer auf Feinden weiter anzufachen und den erlittenen Brandschaden deutlich zu erhöhen. Lauffeuer: Anran stürmt nach vorne und verursacht dabei Brandschaden an allen Zielen, mit denen sie in Kontakt kommt. Ziele können mehrfach getroffen werden, solange zwischen den Berührungen wieder ein wenig Distanz aufgebaut wird.

Anran stürmt nach vorne und verursacht dabei Brandschaden an allen Zielen, mit denen sie in Kontakt kommt. Ziele können mehrfach getroffen werden, solange zwischen den Berührungen wieder ein wenig Distanz aufgebaut wird. Tanzende Flamme: Anran wird für einen Moment unsterblich, verwandelt sich in eine Flamme und springt von Feind zu Feind, um ihnen Schaden zuzufügen. Je mehr Feinde in der Nähe sind, auf die sie überspringen kann, desto länger hält die Unbesiegbarkeit an.

Dazu ist Anran einzigartig, weil sie 2 Ultimates besitzt:

Ultimate 1 – Zinnoberroter Aufstieg: Anran steigt in den Himmel auf und hat einige Sekunden, um einen Zielbereich auszuwählen. Dann stürmt sie auf den Ort zu, explodiert dort in einer mächtigen Flamme und belegt alle getroffenen Feinde mit einem Brand-Debuff.

Anran steigt in den Himmel auf und hat einige Sekunden, um einen Zielbereich auszuwählen. Dann stürmt sie auf den Ort zu, explodiert dort in einer mächtigen Flamme und belegt alle getroffenen Feinde mit einem Brand-Debuff. Ultimate 2 – Zinnoberrote Wiederkehr: Wenn Anran stirbt und der Ultimate bereit ist, kann sie ihn bis zu 5 Sekunden nach ihrem Tod aktivieren, um an Ort und Stelle wieder aufzuerstehen. Dabei explodiert sie und steckt alle Feinde in Brand, verursacht aber weniger Schaden als beim ersten Ultimate.

Anrans Design ist cool geworden. Oder eher hot. Ihr wisst schon. Feuer und so.

Wie spielt sich Anran so? Anran ist ein recht agiler DPS-Charakter, der zwar nicht mit der Geschwindigkeit einer Tracer mithalten kann, sich aber trotzdem auf mittlerer und naher Distanz wohlfühlt. Gerade ihre Perks erlauben es, in schneller Abfolge immer wieder mit „Lauffeuer“ durch Feindesgruppen zu stürmen und sich mittels „Tanzende Flamme“ unangreifbar zu machen und selbst dabei noch Gegner zu schädigen. Ihr Auferstehen dank des Ultimates sorgt sogar dafür, dass vermeintliche Kamikaze-Angriffe eine sinnvolle Strategie sein können, um Feinde ein zweites Mal „von innen“ heraus anzugreifen.

Allerdings lebt Anran so auch recht gefährlich. Um mit ihrem Fächer das Feuer anzufachen, muss sie relativ nah an ihr Ziel heran und dafür meistens den „sicheren“ Bereich hinter den Schilden ihrer Tanks verlassen.

Das Standard-Gesicht von Anran, das kaum jemand mag

Ein Kritikpunkt, der sich in der Community in den vergangenen Tagen herauskristallisiert hat, ist die Optik von Anran, oder genauer gesagt: ihr Gesicht. Denn das sorgt für einigen Unmut und jede Menge Vorschläge, wie man das Problem beheben kann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Was ist das Problem mit dem Gesicht? Schon wenige Stunden nachdem Anran im Spiel in Form eines „Playtests“ zur Verfügung gestellt wurde, hagelte es in den sozialen Medien wie auf X oder dem Subreddit von Overwatch Kritik. Denn so gut die allgemeinen Pläne zu Overwatch auch ankamen, eine Sache störte: das Gesicht von Anran. Das empfinden viele als recht lieblos entwickelt, weil es das „Standard süße Mädchen“-Gesicht ist.

https://twitter.com/kelskiYT/status/2019191279603855737

Das wird vor allem deswegen kritisiert, weil Anrans Gesicht schon zuvor in einem Cinematic zu sehen war und da deutlich markanter war. Jetzt wirkt sie für viele wie eine Reproduktion von Juno – und einige Beispiele, in denen die Gesichter genau übereinandergelegt wurden, machen das auch deutlich:

https://twitter.com/foxkiez/status/2019171800270402028

Das nennt man „Same Face Syndrome“ und ist im Fall von Anran nicht von der Hand zu weisen. Daher ist die Community entsprechend laut und wünscht sich, dass Blizzard hier noch ein paar Design-Anpassungen vornimmt, damit Anran einzigartig ist – und eben nicht nur (in Bezug auf ihr Gesicht) ein Juno-Abklatsch.

Wie gefällt euch Anran? Habt ihr sie schon im Spiel ausprobiert, bevor sie am 10. Februar zusammen mit 4 anderen Helden vollständig erscheint? Oder habt ihr schon lange eure „Mains“ gefunden und werdet für die feurige Lady sicher nicht von diesen abweichen? Falls nicht, dann ist vielleicht auch die neue Heldin Domina für euch wie gemacht …