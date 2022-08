Overwatch-Profi verliert seinen Job, aber weiß nichts davon – Bis sein Team es öffentlich macht

Mit The First Descendant bringt Nexon Games einen neuen Looter-Shooter auf den Markt. Spieler vergleichen den Titel schon jetzt mit Destiny.

Wieso es genau zu der großen Misskommunikation kam, ist bislang noch unklar, genau so wie die tatsächlichen Gründe für die Trennung. Allerdings wird Myunbong nicht mehr auf der aktiven Kader-Seite des Teams geführt – der Abschied scheint also final zu sein.

Auch an Myunbong wendet sich NYXL nochmal direkt: „Unsere Misskommunikation tut uns sehr leid, und das wir dich in diese Situation versetzt haben. Auch wenn wir uns gewünscht hätten, dass es besser kommuniziert worden wäre, wissen wir deine Zeit bei uns sehr zu schätzen und wünschen dir nur das beste in der Zukunft.“

Man habe das Dankes-Statement an Myunbong gepostet, aber es vorher versäumt, das vernünftig mit dem Team abzustimmen: „Wir übernehmen die volle Verantwortung, das ist nicht zu entschuldigen“, schreibt das Team via Twitter .

Das Team New York Excelsior (NYXL) postete auf Twitter offenbar ein Abschieds-Statement, in dem es sich für die Zeit des Profis bei ihrem Team bedankte.

