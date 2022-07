Beta zu Overwatch 2 endet mit rätselhafter Nachricht – Bringt Blizzard eine neue Fuchs-Heldin?

Die Overwatch 2-Beta endete mit einer kryptischen Nachricht von Blizzard. Die Community spekuliert über einen Fuchs-Helden, der zukünftig in Overwatch 2 auftauchen könnte. Mehrere Hinweise sprechen dafür.

Am 18. Juli 2022 endete die Beta zu Overwatch 2. Die Spieler bekamen mehrere Hinweise von Blizzard auf einen neuen Inhalt.

Kurz bevor die Beta offline ging, entdeckten Spieler eine mysteriöse Nachricht im Chat. Die Fans vermuten: Blizzard plant einen Fuchs-Support-Helden.

Blizzard gab zwei weitere Hinweise, die eindeutig auf einen Fuchs-Support anspielten:

Im Overwatch 2-Trailer

Im Statement von Blizzard

Hier seht ihr den englischen Overwatch 2-Trailer, in dem sich ein Fuchs-Hinweis befindet:

V2hhdCBkb2VzIHRoZSBmb3ggc2F5Pw==

Wie lautete die kryptische Nachricht? Die Nachricht lautete „V2hhdCBkb2VzIHRoZSBmb3ggc2F5Pw==“. (via Twitter). Auf den ersten Blick scheint es eine zufällige Aneinanderreihung von Zeichen zu sein. Die Spieler knackten aber den Code und erkannten, dass es sich hierbei um base64-Text handelt.

Was sagt die Nachricht? Base64 ist eine Sprache aus der Computer-Programmierung. Gibt man den Text in einen Übersetzer ein, lautet die Nachricht: „What does the fox say?“ (übersetzt: Was sagt der Fuchs?) (via base64decode.org)

„What does the fox say?“, ist eine Anspielung auf das Lied „The Fox (What Does The Fox Say?)“ von Ylvis. Es wurde 2013 veröffentlicht und ging auf YouTube viral.

Trailer und News von Blizzard – Finde den Fuchs

Wie sah der Hinweis des Trailers aus? Im Trailer, den ihr oben seht, findet ihr den Fuchs-Hinweis zwischen 01:16 und 1:20. Man sieht in den paar Sekunden einen blau-schimmernden Fuchs durch die Landschaft rennen.

Ein Fuchs sprang bereits durch den Overwatch 2 – Release Date Reveal Trailer

Was sagte Blizzard auf der offiziellen Webseite? Am 19. Juli 2022 veröffentlichte Blizzard auf seiner Overwatch-Webseite ein Statement. Es wurde das Ende der Overwatch 2-Beta verkündet. In einem Absatz geht Blizzard auf den Fuchs ein:

„Wir werden die Helden weiterhin ausbalancieren – basierend auf unseren Erkenntnissen aus der Beta und vielleicht aufgrund zusätzlicher Überlegungen (wie ein gewisser unangekündigter Fuchs-Held, der dem Support-Rooster beitreten wird)“ (Quelle: playoverwatch.com).

Damit scheint der Community ein Fuchs-Support-Held sicher zu sein. Bleibt abzuwarten, wann sich Blizzard mit konkreten Informationen zum neuen Helden äußert. Spätestens am 4. Oktober wissen wir mehr, wenn Overwatch 2 startet.

Was steckt hinter dem Fuchs? In der Community ist der Fuchs als „Kanezaka Fox Girl“ (auf Deutsch: Kanezaka Fuchs-Mädchen) bekannt.

Kanezaka ist der Name einer Map in Overwatch, die in Japan verortet ist. In dieser Umgebung scheint sich der Fuchs im Trailer zu befinden. Er läuft durch geisterhafte „Torii“-Architekturen, die ebenfalls japanischen Ursprung sind.

Im Januar 2021 wurde von Blizzard eine Hintergrundgeschichte veröffentlicht, die mit dem Fuchs in Verbindung stehen könnte: Der Schwertmeister Asa Yamagami berichtet von einem Fuchs-Schrein und davon, dass er einen Fuchs-Geist um Stärke und Weisheit im Kampf bitten werde. Auch erhofft er sich Glück von einer neunschwänzigen Kitsune (via playoverwatch.com).

Eine Kitsune stammt aus der japanischen Mythologie und stellt einen Fuchs mit übernatürlichen Kräften dar. Sie verfügt außerdem über die Fähigkeit, sich in einen Menschen zu verwandeln.

Vielleicht wird das Kanezaka Fuchs-Mädchen in dieser Hintergrundgeschichte von Overwatch 2 noch eine Rolle spielen.

Was haltet ihr von Blizzards mysteriösen Fuchs-Support-Helden in Overwatch 2? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Auch etwas anderes hatte Overwatch 2 bereits in der Beta integriert. Twitch-Streamer xQc wurde von den Spielern in einer etwas absurden Referenz entdeckt.