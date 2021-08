Der Overwatch-Held McCree steht in der Kritik. Viele fordern eine Umbenennung, denn sie stören sich an dem Namen.

In den letzten Wochen hat der Diskriminierungs- und Sexismus-Skandal bei Blizzard so ziemlich alles überschattet. Im Zuge der Aufarbeitung wurde sich auch von einigen Mitarbeitern getrennt, so auch von Jesse McCree. Bei dem gibt es jedoch ein größeres Problem, denn er war der Namensgeber für einen Overwatch-Charakter. Viele Fans fordern nun die Umbenennung von McCree.

Was ist das Problem? Der Cowboy Jesse McCree ist einer der bekanntesten Overwatch-Charaktere. Er teilt sich seinen Namen jedoch mit einem der Entwickler, von denen sich Activision Blizzard erst kürzlich getrennt hat und der mit im Sexismus-Skandal verstrickt war. Jesse McCree war in den letzten Jahren vor allem für Diablo verantwortlich und hat, abgesehen von der Namensgleichheit mit dem Cowboy McCree in Overwatch, nichts mit dem Spiel zu tun gehabt.

In verschiedenen Streams haben die Caster bei Matches bereits damit begonnen, den Namen von McCree nicht mehr auszusprechen und nennen ihn stattdessen nur noch „den Cowboy“ (via dotesports.com).

Gab es etwas ähnliches zuvor? Ja, bei World of Warcraft. Dort trugen mehrere Charaktere und Gegenstände den Namen des Entwicklers Alex Afrasiabi. Die entsprechenden Items und Charaktere wurden von Blizzard kurzerhand umbenannt, nachdem Spieler den Afrasiabi-NPC tagelang bespuckten und immer wieder töteten.

Steamer Asmongold findet das Verhalten bescheuert

Allerdings gibt es für die Forderung nicht nur Zustimmung. Der Streamer Asmongold hat sich zu dieser Thematik geäußert. Asmongold kennt man vor allem wegen World of Warcraft oder in den letzten Wochen Final Fantasy XIV. Er erklärte im Stream, dass er es bescheuert fände, wenn McCree in Overwatch umbannt würde und erklärt das recht ausführlich:

Ich hoffe, dass sie McCrees Namen in Overwatch nicht ändern. Aus meiner Sicht wäre das einfach dumm. McCree ist ein existierender Charakter mit viel Geschichte drumherum. Die verdammten NPCs von Alex Afrasiabi hatten so etwas nicht, das waren einfach nur irgendwelche NPCs mit seinem Namen. Wenn man das also macht, fände ich das einfach komisch. Das ist, als wenn du versucht es zu verstecken, als wenn du Dinge retconnest [=Story nachträglich änderst], damit es so aussieht, als wäre das nie passiert.

Auch darauf, dass die Caster McCrees Namen vermeiden, reagiert Asmongold. Dazu sagt er:

Ich finde, das ist einfach dumm. Das ist einfach so eine Sache, wo es so ist … ja, also es war zwar ursprünglich nach diesem Kerl benannt der ein Arschloch war, aber das ist nicht wirklich was [der Overwatch-Charakter McCree] ist. Der Charakter hat sich entwickelt. Zumindest sehe ich das so.

Zum Ende hin wird Asmongold sogar ein bisschen ungehalten:

Was passiert denn [wenn man seinen Namen sagt]? Nennst du ihn drei Mal und dann kommt er zurück? Ist das jetzt wie beim verdammten Voldemort oder Beetlejuice?

Wie wahrscheinlich ist eine Umbenennung? Eher unwahrscheinlich. Der Aufwand einer Umbenennung wäre massiv im Vergleich zur Umbenennung der Afrasiabi-Änderungen. So müsste nicht nur McCree in den Texten geändert werden, sondern auch in den zahlreichen Dialogen und Comics. Das würde wiederum bedeuten, dass Blizzard sämtliche Medien rund um Overwatch noch einmal durchsehen muss oder über zwei Dutzend Synchronsprecher ihre Sätze mit McCrees neuem Namen einsprechen lässt.

Ein Aufwand, der kaum im Verhältnis zum Nutzen zu stehen scheint.

Wie steht ihr zu dieser Sache? Sollte McCree umbenannt werden?