Viele Fans von Overwatch wünschen sich aktuell, bei einer großen Katastrophe helfen zu können. Sie fordern spezielle Skins, um über diese Charity-Aktion Spenden zu senden.

Das fordern die Spieler: In einem Post auf reddit fordert der Nutzer WippitGuud, dass Blizzard spezielle Wohltätigkeits-Skins für Junkrat und Roadhog zur Verfügung stellt. Diese sollen dann nur gegen Echtgeld zu kaufen sein.

Mit den Skins wollen die Spieler erreichen, mehr Leute zur Unterstützung zu bewegen. Statt einfach zu spenden, würden sie sich so noch etwas kaufen. Das wäre möglicherweise ein größerer Anreiz zu helfen.

Der Post hat über 64.000 Upvotes und Spieler fordern sogar im offiziellen Forum Unterstützung. Auch Fans von Apex Legends haben sich eingeschaltet:

Wofür die Hilfe? Das eingenommene Geld soll dann Australien zugute kommen. Dort haben in der vergangenen Zeit mehrere Buschbrände und Wildfeuer für eine der größten Katastrophen des Landes gesorgt.

Die Brände haben weite Teile der Wildnis verwüstet und die Lebensräume vieler Tiere vollständig zerstört. Wie die tagesschau berichtet, haben seit Oktober sogar schon drei Feuerwehrleute ihr Leben beim Kampf gegen das Feuer gelassen.

Charity-Skins sind ein großer Erfolg

So erfolgreich war das bisher: Die Aktion wäre nicht die erste ihrer Art. Blizzard hat bereits in der Vergangenheit etwa einen pinken Mercy-Skin veröffentlicht, um damit der Brustkrebs-Vorsorge zu helfen. Der Skin kostete in Deutschland fix 15 Euro.

Der Skin hat insgesamt 12,7 Millionen Dollar eingespielt, die verschiedenen Maßnahmen zugeführt wurden. Blizzard unterstützte damit etwa Studien, Präventivmaßnahmen und sogar Stipendien für angehende Mediziner.

Auch in anderen Spielen setzt sich Blizzard regelmäßig für den guten Zweck ein. So erschien Ende 2019 in World of Warcraft ein Alpaka-Haustier für 10 Euro. 50% der Einnahmen gingen dabei an die Make-A-Wish-Foundation und WE.org.

Warum würde das in Overwatch klappen? Die Welt von Overwatch spielt mit vielen Charakteren verschiedener Herkunft. Zwei der Helden kommen aus Australien: Junkrat und Roadhog.

Es wäre also durchaus passend, genau diesen beiden Charity-Skins zu geben. Die Fans haben sogar schon Ideen:

Junkrat könnte Wasser in seinen Granaten haben

Seine Ultimate, der Kamikazereifen, könnte von Feuerlöschern angetrieben werden

Der Haken von Roadhog könnte zu einem Feuerwehrschlauch werden – eine Gasmaske trägt er ja schon

Die Skins würden auch noch gut zu dem ohnehin verrückten und abgedrehten Verhalten der beiden passen. Außerdem könnten die Käufer die Skins sogar nach Overwatch 2 mitnehmen: