Overwatch 2: Wurde hier das Release-Datum geleakt?

Das Release-Datum von Overwatch 2 könnte früher sein, als wir alle dachten. Erscheint Blizzards Shooter schon in diesem Jahr?

Erst vor wenigen Monaten wurde Overwatch 2 als Nachfolger von Blizzards beliebtem Heldenshooter angekündigt. Ein Release-Termin schien da noch in weiter Ferne zu sein – oder etwa nicht? Ein vermeintlicher Leak könnte nun ein geplantes Release-Datum von Overwatch 2 verplappert haben. Demnach müssen wir gar nicht so lange warten.

Woher stammt der Leak und was wurde gesagt? Der Leak stammt aus einem Artikel der brasilianischen PlayStation-Seite. Hier wurde ein Interview mit den beiden Entwicklern Michael Chu und Aaron Keller vom Overwatch-Team veröffentlicht. Im Artikel behauptete die PlayStation-Seite, dass „2020 das Jahr sein wird, in dem Overwatch 2 auf der PS4 ankommt.“ Das ist also grundsätzlich eine seriöse Quelle.

Das Datum würde sich auch mit den Vermutungen in Bezug auf die Overwatch League decken.

Artikel wurde nachträglich geändert: Allerdings muss man dazu sagen, dass der Artikel nun nachträglich editiert wurde und nicht länger von einem Release im Jahr 2020 spricht – die Passage wurde gestrichen. Ob es sich dabei einfach um einen Fehler handelte oder der Autor des Artikels eine eigentlich geheime Information ausgeplaudert hatte, lässt sich im Nachhinein nicht feststellen. Daher sollte man diese Information mit viel Vorsicht genießen.

Der neue Spielmodus in Overwatch 2 könnte unbeliebte Helden fördern

Overwatch 2 wird kein einfacher Nachfolger: Overwatch 2 stellt insofern allerdings eine Besonderheit dar, dass es mehr als nur ein einfacher Nachfolger ist. Stattdessen wird Overwatch 2 im Laufe der Zeit mit dem Vorgänger verschmelzen. Spieler zocken in den gleichen Matches und haben auch die gleichen Cosmetics freigeschaltet. Lediglich die PvE-Missionen und die wohl deutlich aufpolierte Grafik sind ein Alleinstellungsmerkmal von Overwatch 2. Jeff Kaplan hat das hier genauer erklärt.

