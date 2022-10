Overwatch 2 sperrt noch mehr Content, noch eine Karte ist verbuggt

In Overwatch 2 wurde noch mehr Content gesperrt. Eine weitere Karte musste deaktiviert werden, da sie zu Fehlern führte.

Der Launch von Overwatch 2 lief holprig und die Pannen scheinen vorerst kein Ende zu nehmen. Nachdem es zu DDoS-Angriffen, Bugs im Ranked-System und dann auch noch massiven Exploits einiger Charaktere gekommen ist, musste nun noch mehr Inhalte deaktiviert werden:

Die Karte „Junkertown“ wurde wegen einem Fehler erst einmal gesperrt.

Was für Fehler waren das? Genau geht Blizzard im offiziellen Overwatch-Forum nicht darauf ein, was an Junkertown nicht funktioniert hat, man spricht hier lediglich von „einem Bug, der grafische Performance-Probleme mit sich brachte“. Dass Blizzard sich hier nur so vage äußert, könnte ein Indiz dafür sein, dass es einen Fehler gab, der als Exploit genutzt werden konnte und etwa die Framerate anderer Mitspieler einbrechen ließ – das ist jedoch nur Spekulation.

Weitere Inhalte sind bereits gesperrt: Junkertown ist übrigens nicht der erste Inhalt von Overwatch 2, der seit dem Launch deaktiviert werden musste. Auch zwei beliebte DPS-Helden wurden teilweise oder gänzlich deaktiviert.

Der Ingenieur Torbjörn ist im gewerteten Modus gesperrt, da es einen Exploit gibt, mit dem er seine Verstärkungs-Fähigkeit viel öfter benutzen kann, als eigentlich gedacht.

Der Omnic Bastion wurde sogar komplett aus dem Spiel gestrichen und kann in keinem öffentlichen Modus verwendet werden. Hier gab es einen noch gravierenderen Exploit, bei dem Spieler die ultimative Fähigkeit nahezu endlos spammen konnten und so ein Sieg gegen Bastion praktisch nicht möglich war.

Junkertown ist vorerst gesperrt und nicht spielbar.

Bonus-XP sollen vertrösten: In der Zwischenzeit veranstaltet Blizzard ein „Doppel-XP-Wochenende“, wodurch ihr in Matches die doppelte Menge an Erfahrungspunkte für den Battle Pass bekommt. Die Belohnungen lassen sich also schneller freischalten.

Wann sollen die Inhalte wiederkommen? Sowohl Torbjörn, Bastion als auch Junkertown sollen mit dem nächsten Patch in behobener Form zurückkehren. Der Patch ist aktuell für den 25. Oktober geplant. Das ist auch der Tag, an dem das Halloween-Event beginnen soll und vermutlich einige neue Inhalte mit sich bringt. Bis dahin könnt ihr die Zeit ohne Bastion, Torbjörn und Junkertown noch genießen – oder euch darüber aufregen, dass all das nicht verfügbar ist.

Habt ihr auf Junkertown irgendwelche Probleme und Fehler erlebt? Oder versteht ihr nicht, warum noch mehr Inhalte gesperrt wurden?