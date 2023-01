Overwatch 2: Neuer Skin kostet fast 20 € und verrät Gegnern, wo ihr steht – Behauptet ein Profi

Blizzard hat im Shop von Overwatch 2 einen neuen Skin für Widowmaker veröffentlicht. Die Scharfschützin wird damit in eine „Medusa“ verwandelt samt Schlangen auf dem Kopf. Der Pro-Gamer Kephrii behauptet jedoch, dass eben diese Schlangen eure Position preisgeben und mehr Nachteile mit sich bringen.

Was ist das für ein Skin? Der Medusa-Skin für Widowmaker kam mit dem neuen „Battle for Olympus“-Event in Overwatch 2 ins Spiel. Ihr bekommt ihn einzeln über die Galerie für 1.900 Coins oder im Bundle mit einem Highlight-Intro und einem Anhänger für 2.200 Coins.

Das billigste Bundle mit ausreichend Coins (2.200) kostet 19,99 €. Alternativ könnt ihr euch die Münzen erspielen, einfach Bing-Suchen nutzen, um euer Konto zu verbessern oder direkt WoW spielen für neue Skins in Overwatch.

Widowmaker bekommt mit dem Skin das Aussehen der Gorgone aus der griechischen Mythologie. Deren Markenzeichen sind Schlangen statt Haare und ein Blick, der Menschen versteinern lässt, wenn sie die Medusa direkt ansehen.

Wie kann euch der Skin verraten? Das Problem an dem Skin ist, dass die Schlangen auf Widowmakers Kopf immer wieder zischen. Dieses Geräusch hört nicht nur ihr selbst, sondern auch euer Gegner, wie der ehemalige Overwatch-Profi Brian „Kephrii“ St. Pierre zeigt:

Das Zischen könne laut ihm und einem seiner Kollegen eure Position verraten und sogar dafür sorgen, dass ihr Gegner nicht mehr so gut hört. Denn da die Geräusche genau am Kopf sind, habt ihr sie auch direkt auf den Ohren.

Schritte von Feinden könnten so überdeckt werden oder falsch klingen. Die Diskussion darüber, ob das wirklich ein Problem ist, zieht allerdings weite Kreise. Denn viele Fans von Overwatch 2 behaupten: so schlimm sei das alles gar nicht.

Hier zeigen wir euch den Trailer zu Season 2 von Overwatch 2 – mit einigen der neuen Skins aus der griechischen Mythologie:

„Schon mal versucht, Spaß zu haben, statt dich zu beschweren?“

Während die Schlangen-Geräusche vermutlich mit sensiblen Sound-Einstellungen wie in Kephriis Test wirklich störend sein können, behaupten andere Spieler, dass so etwas in einer echten Runde gar nicht auffallen würde.

Dort sei ständig Geballer und so viel Action, dass niemand die Zeit habe, auf so ein leises Zischen zu achten. Der Twitter-Nutzer @appy_1 etwa sagt:

So leise [wie im Test] ist es in einem echten Spiel niemals und ich bezweifle, dass es so großen Einfluss hat zwischen den bereits lauten Waffen, die abgefeuert werden, Fähigkeiten, Voice-Lines, Map-Sounds, Payload und so weiter. Die Bedenken, dass das dem Gameplay schadet, sind nicht so groß, wie du sie aussehen lässt.

Dem stimmen etliche andere Nutzer zu und meinen, dass in tatsächlichen Runden in Overwatch einfach zu viel passiere, als dass man sich auf solche Geräusche konzentrieren könnte. Andere raten schlicht: „Dann kauf’ oder nutz’ den Skin halt nicht.“

Anders sieht es dagegen im professionellen Bereich aus. Hier spielen die Profis häufig enorm auf Sound und achten auf jedes kleine Geräusch, um einen Vorteil zu bekommen. So meint etwa der Valorant-Profi Scott „Vyx“ Ishikawa auf Twitter: „Während das vielleicht nicht die größte Sache in Overwatch ist, glaube ich, dass es trotzdem ein Problem ist. Kompetitive Integrität sollte immer die höchste Priorität haben.“

Gerade in Sachen kompetitives Gameplay gibt sich Overwatch 2 eigentlich große Mühe, alles möglichst fair und vor allem transparent zu halten. Etwas, das viele Spieler schätzen:

