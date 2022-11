Overwatch 2: Neuer Exploit ruiniert das Spiel – Jetzt bangen Fans um Sombra

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

Warum dauern die Bugfixes so lange? Viele fragen sich, warum Blizzard für das Beheben solcher Fehler so lange benötigt. Bisher dauerte es immer mehrere Wochen, bis ein Exploit behoben wurde und die gesperrten Charaktere wieder zugänglich waren. Das liegt allerdings nicht daran, dass Blizzard für das Bugfixing so lange braucht, sondern an einem anderen Umstand: Patches für die Xbox- und PlayStation-Version von Spielen müssen erst von Microsoft und Sony freigegeben und autorisiert werden. Dieser Prozess kann mehrere Wochen dauern.

In den vergangenen Wochen hat Blizzard immer wieder Charaktere gesperrt. So mussten Bastion und Torbjörn schon für eine Weile aus dem Spiel gestrichen werden und aktuell fehlt auch Mei , da sie dabei helfen konnte, Helden „aus der Map“ zu befördern, um unfaire Vorteile zu ermöglichen.

Was kann man gegen den Exploit tun? Zuerst einmal könnt ihr den Spieler melden, der diesen Fehler ausnutzt. Denn den Fehler „aus Versehen“ herbeizuführen, ist quasi unmöglich, es handelt sich dabei also immer um Cheating oder Exploiting. Zusätzlich könnt ihr versuchen, „unter“ den Payload zu schießen. Damit kann man die Sombra häufig noch treffen, da ihre Hitbox ein bisschen unter dem Payload herausragt, selbst wenn man sie nicht sehen kann.

Warum es zu diesem Fehler kommt, ist durchaus fraglich. Denn auf allen anderen Karten sind die Payloads in der Lage, erschaffene Objekte der Spieler zu vernichten. So werden etwa Geschütze von Torbjörn und Symmetra vernichtet, wenn der Payload über sie fährt. Eigentlich ist das auch bei Sombras Translokator der Fall – aber auf dieser Karte offenbar nicht.

Was ist das für ein Exploit? Der Exploit findet auf der Karte Paraiso statt und besteht daraus, dass eine Sombra sich „in den Payload“ exploiten kann – nämlich mit ihrem Translokator. Dadurch ist sie durch den Payload geschützt, befindet sich aber gleichzeitig in der „Umkämpft“-Reichweite, sodass die gegnerische Fraktion den Payload nicht weiter schieben kann. Ein Sieg ist damit nur noch schwer möglich.

