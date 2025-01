Bekannter Streamer bezeichnet One Piece als langweiligste Serie aller Zeiten, dann schaut er sie dennoch

Vor etwa 4 Jahren bereichnete der YouTuber penguinz0, der auch als MoistCr1TiKaL bekannt ist, den Anime zu One Piece als „langweiligste Serie aller Zeiten“. Jetzt fällte er sein endgültiges Urteil, nachdem er One Piece für 4 Jahre geschaut hat.

Was hält der Streamer von One Piece? Anfang 2021, also vor rund 4 Jahren, begann der YouTuber MoistCr1TiKaL wohl damit, den gesamten Anime von One Piece nachzuholen. Doch sein Fazit war ernüchternd:

Innerhalb von 5 Monaten soll der Streamer 31 Folgen geschaut haben. Das macht eine Folge, die er alle 5 Tage gesehen hat.

Die letzten 3 Wochen soll er ständig dabei eingeschlafen sein (via X).

Laut einem Reddit-User soll MoistCr1TiKaL den Anime als „langweiliste Show jemals“ bezeichnet haben. Er hätte den Anime denjenigen empfohlen, die unter Schlafstörungen leiden.

Doch diese Meinung hat sich jetzt geändert, wie der Streamer und YouTuber in einem neuen Video erklärt (via TikTok). Trotz seines ernüchternden Fazits zum Beginn des Animes hielt MoistCr1TiKaL durch und schaute One Piece weiter.

Sein Fazit zum Anime hat sich komplett ins Gegenteil gewandelt. One Piece habe eine der am besten geschrieben, fiktionalen Geschichten und die Tiefe des Animes sei unglaublich. Die Serie soll sich zu einer seiner liebsten gemausert haben.

Vielleicht haben ihn auch die coolen Schiffe aus dem Anime überzeugt:

MoistCr1TiKaL ändert seine Meinung zu One Piece

Wieso hat sich seine Meinung geändert? Warum sich seine Meinung so sehr ins Gegenteil geändert hat, sagt MoistCr1TiKaL nicht direkt. Doch durch die angesprochene Tiefe der Story wird klar, dass der YouTuber einige Zeit brauchte, um mit dem Anime warmzuwerden.

Vermutlich hat er erst mit den späteren Episoden gemerkt, wie komplex die Story wirklich ist. Obwohl Oda schon von Beginn an viele Sachen andeutet, wird erst Jahre später klar, was er damit meinte.

Außerdem ist One Piece dafür bekannt, dass das Tempo der Story sehr langsam ist. Es dauert seine Zeit, bis sich die Story voll entfalten kann. Deshalb arbeitet das Produktionsteam an einem Anime, der die Geschichte in noch kürzerer Version erzählt.

Ist seine Meinung wichtig? MoistCr1TiKaL ist einer der bekanntesten Meinungsblogger der Welt. Auf seinem YouTube-Kanal penguinz0 erreicht er 16,5 Millionen Abonnenten. Deshalb bekommen viele Fans seine Meinung mit und bewerten anhand dessen, ob sie sich eine Serie anschauen.

Zudem spricht MoistCr1TiKaL vielen eingefleischten Fans damit aus der Seele: Ihrer Ansicht nach hätte jeder, der One Piece nicht leiden kann, es einfach nur noch nicht gesehen. Deshalb sind sie vermutlich froh, dass jemand mit so großer Reichweite andere davon überzeugen kann, wie gut One Piece ist.

Der YouTuber und Twitch-Streamer ist so erfolgreich, dass er innerhalb von 4 Jahren 4 Millionen Dollar ausgegeben hat, ohne dass es ihm wehtut. Im Endeffekt hat er noch nicht einmal viel von seinen Ausgaben gehabt: Twitch-Streamer erklärt, wie er 4 Millionen Dollar in 4 Jahren verbrannt hat: „Würde es wieder tun“