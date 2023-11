Der Schöpfer von One Piece hat uns 11 Jahre lang einen wichtigen Charakter vorenthalten – Ist es euch aufgefallen?

Der Schöpfer von One Piece, Eiichiro Oda, versteckt viele Hinweise in seinem Manga. Damit deutet er beispielsweise Ereignisse in der Zukunft an oder führt wichtige Personen schon vor ihrem ersten Auftritt ein. Hättet ihr beispielsweise gewusst, dass einer der beliebtesten Charaktere schon 11 Jahre vor seinem ersten Auftritt zu sehen war?

Achtung, Spoiler: Wir reden in diesem Artikel über ein wichtiges „Familienmitglied“ von Ruffy, das Teil der Revolutionsarmee ist. Wenn ihr noch nicht bis zum Dressrosa-Arc gekommen seid, könnten euch hier Spoiler erwarten.

Um wen geht es? Die Rede ist von Sabo. Dabei handelt es sich um einen „Blutsbruder“ von Ruffy, der in seiner Kindheit auf tragische Weise auf See verunglückte. Ruffy nahm an, dass sein „Bruder“ bei diesem Ereignis ums Leben kam, doch er tauchte während der Kolosseumskämpfe als einer der Teilnehmer wieder auf.

Der erste Auftritt von Sabo war eigentlich in Kapitel 583, das im Jahr 2010 erschien. Doch der Charakter war bereits in zwei Kapiteln aus dem Jahr 1999 zu sehen. Eiichiro Oda wusste also schon 11 Jahre vor Sabos eigentlichen Auftritt, dass er den Charakter in Zukunft in der Geschichte einbauen möchte.

So subtil hat Eiichiro Oda die Existenz von Sabo angedeutet

Wie war Sabo zu sehen? In den Kapiteln 98 und 99 ging es um die Geschehnisse in Logue Town. In der Stadt landen Ruffy und seine Crew an dem Platz, an dem auch Gol D. Roger hingerichtet wurde. Die Geschehnisse werden ebenfalls in Staffel 2 der Netflixserie zu sehen sein.

In den Bildern ist unter den vielen Menschen eine Person zu sehen, die helle Haare, einen schwarzen Zylinder und einen schwarzen Umhang besitzt. Die Kleidung ist das Markenzeichen von Sabo, wie reddit-User JasonNMP zeigt:

Es ergibt sogar Sinn, dass Sabo zu dem Zeitpunkt in Logue Town war. Wir wissen durch den Manga bereits, dass Monkey D. Dragon zu der Zeit in der gleichen Stadt war und Ruffy vor Smoker gerettet hat. Da beide hohe Positionen in der Revolutionsarmee bekleiden, ist es wahrscheinlich, dass Sabo mit seinem Anführer gereist ist.

Ruffy wird in den Kapiteln von Buggy gefangen genommen und soll ähnlich wie Roger auf dem Schafott hingerichtet werden. Zu dem Zeitpunkt hatte Sabo allerdings noch sein Gedächtnis verloren. Er konnte sich erst wieder an Ruffy erinnern, als er die Todesanzeige seines anderen „Blutsbruders“ lesen musste.

Was halten Leser davon? In den Kommentaren des reddit-Threads gibt es einige Fans, die nicht glauben, dass Eiichiro Oda so weit im Voraus plant. Doch bei näherer Betrachtung fällt ihnen auf, dass Sabo durch seine Kleidung tatsächlich aus der Masse heraussticht.

Möglicherweise hat Oda den Charakter schon früh designt, ihm aber erst später seine Hintergrundgeschichte verpasst. Die Fans hoffen, dass dieses Thema in einem SBS angesprochen wird. Bei dem Format können Fans Fragen an Eiichiro Oda stellen, die er beantwortet.

