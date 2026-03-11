Staffel 2 von One Piece zeigt einen der wichtigsten Charaktere aus Ruffys Vergangenheit, obwohl er im Manga erst 11 Jahre später auftauchte

Staffel 2 von One Piece zeigt einen der wichtigsten Charaktere aus Ruffys Vergangenheit, obwohl er im Manga erst 11 Jahre später auftauchte

Staffel 2 von One Piece hält sich nicht einfach nur direkt an die Geschehnisse des Manga und Anime. Die Netflix-Serie zeigt auch Figuren, die erst später relevant sind. In nur wenigen Sekunden klärt man bereits in der ersten Folge, was ein wichtiger Charakter vor 27 Jahren getrieben hat.

Achtung: Es kommt zu leichten Spoilern einer Figur, die im Anime und Manga lange nach den Ereignissen der Serie relevant ist.

Um welche Figur geht es? Die 2. Staffel von One Piece hält sich zwar grob an die Geschichte des Manga und Anime, zeigt aber bereits vorab einige Figuren, die erst später auftauchen. Neben Brook und Bartolomeo ist ein wichtiger Kindheitsfreund von Ruffy zu sehen: Sabo.

Ihn zu zeigen ist nicht nur reiner Fanservice, die Serie klärt damit auch, was der Charakter schon vor 27 Jahren getrieben hat, während Ruffy sein Abenteuer begann.

Das wirklich erste Wiedersehen

Was passiert in der Szene? Wie auch im Anime und Manga rettet der Revolutionär Dragon Ruffy vor Smoker, gegen den die Strohhüte keine Chance haben. Danach sieht man Dragon erneut im Regen auf Ruffys Leben als Pirat reagieren. Das allein ist eine legendäre Szene, weil bis heute vermutet wird, dass Dragon etwas mit dem Sturm in Logue Town zu tun hat.

Die Netflix-Serie ändert die Szene aber etwas ab. Auch in Folge 1 der 2. Staffel spricht Dragon im Regen über Ruffys Berufswunsch, doch im Hintergrund taucht noch ein anderer Charakter für ein paar Sekunden auf. Es ist Sabo.

Seinen ersten Auftritt hatte er eigentlich 2010 im Manga-Kapitel 583. Dort sieht man einen Flashback von Ruffys Kindheit und dort lernt er ihn kennen. Das findet knapp 11 Jahre nach dem Manga-Arc von Logue Town statt. Seinen ersten Auftritt als Erwachsener hatte er sogar erst in Kapitel 731 im Jahr 2013.

Somit zeigt die Netflix-Serie, dass Sabo bereits damals als Revolutionär für Dragon gearbeitet hat. Im Manga und Anime ist er später sogar die Nummer 2 der Organisation, ob er das schon in Logue Town war, ist aber unklar.

Bereits in der Vergangenheit vermuteten Fans, dass Sabo schon in Logue Town war. Ein Panel in Kapitel 99 zeigt den Rücken einer Figur, die einen ähnlichen Hut wie Sabo trägt. In Kapitel 98 sieht man eine ähnliche Figur, während Ruffy dank Buggy am Schafott liegt.

Man kann also auch davon ausgehen, dass Sabo Ruffy bereits in Logue Town wiedergesehen hat. Ihr Wiedersehen im Dressrosa-Arc ist später ein ziemlich emotionaler Moment.

Die Live-Action-Adaption von One Piece auf Netflix könnte auch in Zukunft in andere Richtungen einschlagen als die Mangavorlage. Man verriet bereits auch, dass es ein anderes Ende geben wird: Der Schöpfer von One Piece weiß genau, wann die Serie auf Netflix enden soll – was wäre der perfekte Arc?

Quelle(n): Gamesradar, Titelbildquelle: Netflix auf YouTube
