Der Autor von One Piece hat es vor 4 Jahren nicht geschafft, ein Geheimnis eines Bösewichts zu lüften, holt das jetzt nach

AnimeNews
2 Min. Jasmin Beverungen 0 Kommentare Lesezeichen
Der Autor von One Piece hat es vor 4 Jahren nicht geschafft, ein Geheimnis eines Bösewichts zu lüften, holt das jetzt nach

Ein Bösewicht aus One Piece tauchte vor ungefähr 19 Jahren das erste Mal auf. Jetzt kommt heraus: Er hat sich sogar mit einem aktuellen Bösewicht gemessen, gegen den Ruffy erst kürzlich kämpfte.

Was ist das für ein Geheimnis? Der Autor des Mangas, Eiichiro Oda, stellte sich wieder einmal den Fragen der Fans. In der 114. Ausgabe der Fragerunde beantwortete er eine Frage zu einem Namen, der einem Leser aufgefallen ist.

Ist der „Kozuki Moria“, der auf dem Titelblatt von Kapitel 1158 zu sehen ist, tatsächlich Gecko Moria? Ich wette, du hast schon unzählige Fragen dazu erhalten, aber bitte sag es uns, Odacchi!!

Tatsächlich hatte der Leser den richtigen Riecher:

  • Gecko Moria und Kaido sollen sich einst bekämpft haben.
  • Morias gesamte Crew soll getötet worden sein. Deshalb hätte er eine Persönlichkeit entwickelt, die sich auf andere verlassen würde.
  • So soll er auch in den Besitz des Körpers des legendären Samurai Ryuma und seines berühmten Schwertes Shusui gekommen sein.

Moria sei als junger Mann an Land von Wano Kuni gespült worden. In Anerkennung seiner Stärke gaben ihm die Bewohner den Beinamen Kozuki, der an einen legendären Mann aus dem Land erinnert. Selbst nachdem Moria als Pirat in See gestochen sei, schätzte er die Bewohner des Landes sehr.

Deshalb soll er auch zurückgekommen sein, als Kaido das Land übernahm. Er erlitt allerdings eine bittere Niederlage, wofür er sich so sehr schämte, dass er Wano Kuni verließ. Die Bewohner nahmen an, dass er im Kampf gestorben sei, weshalb sie ihm ein Grabmal errichteten, das auf dem Titelblatt zu sehen ist.

One Piece Film: Red – Der offizielle Trailer zum Animefilm auf Deutsch
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Das neueste Spiel der schwedischen Strategie-Genies bestraft euch jetzt, wenn ihr es euch zu gemütlich macht In Warhammer sind genau die Leute, die überall sonst als Bösewichte gelten, nett… für Warhammer-Verhältnisse Frisch enthülltes Spiel eines Animes hat jetzt schon Potenzial für einen Hit, weil der Hauptcharakter fehlt Der Butcher aus Diablo hat euch 29 Jahre lang gequält, bald könnt ihr in seine Fußstapfen treten Diablo 4 wird immer mehr wie Diablo 3 und zumindest ein Teil der Community steht drauf Anime mit unbesiegbarem Samurai erobert die Top 10 auf Netflix in 51 Ländern, schafft 3,4 Millionen Aufrufe in 4 Tagen Pokopia sorgt dafür, dass ihr jetzt 2 Shinys und 2 besondere Ditto leichter in Pokémon GO erhalten könnt Die Gen Z hat genug davon, dass ihr nichts gehört, belebt eine totgeglaubte Branche wieder WoW-Neuling denkt, er wird von der Gruppe gelobt – Dann lernt er die Wahrheit Nach 22 Jahren könnt ihr euren Pokédex in Feuerrot und Blattgrün auf der Nintendo Switch endlich vervollständigen Pokémon GO hat es euch gerade viel einfacher gemacht, Mewtu zu erhalten In ARC Raiders tobt ein erbitterter Kampf um Pilze, und alles wegen eines Huhns

Zwei Bösewichte bekämpften sich schon eher, aber Oda fand keine Zeit

Wieso wurde es nie eher angesprochen? Oda enthüllte, dass er das Geheimnis eigentlich während des Wano-Kuni-Arcs lüften wollte. Er hätte aber nicht den richtigen Moment gefunden, es anzusprechen. 

Wir können auch davon ausgehen, dass dieser Kampf nie im Manga als Rückblende zu sehen sein wird. Die Geschichte befindet sich gerade auf der Zielgeraden und Oda hat aus Zeitnot bereits schon früher Kämpfe gestrichen, die eigentlich Teil der Lore sind.

Wer ist Gecko Moria? Im Anime und Manga taucht Gecko Moria viel eher auf. Er ist der Bösewicht des Thriller-Bark-Arcs. Dort befehligt er seine Zombie-Armee und sammelt Schatten, um den stärksten Zombie der Welt zu kreieren. Doch Ruffy konnte auch schlussendlich ihn bezwingen.

Mehr zu One Piece
9 wichtige Szenen in One Piece Staffel 2, die Netflix auf jeden Fall richtig machen muss
von Jasmin Beverungen
Ein Charakter aus One Piece, der eigentlich erst in vielen Jahren auftaucht, erscheint schon in Staffel 2 auf Netflix
von Jasmin Beverungen
One Piece Staffel 2: Trailer, Release und Cast zur Netflix-Serie
von Jasmin Beverungen

Die Geschichte zeigt allerdings, dass Gekomoria eigentlich kein schlechter Kerl ist. Er hat zudem ein Mädchen bei sich aufgenommen, das als Geisterprinzessin Perona bekannt ist. Sie und andere Charaktere sind leider viel zu selten im Anime zu sehen: Es gibt viele coole Charaktere in One Piece, doch diese 5 sehen wir viel zu selten.

Quelle(n): newworldartur auf X
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
One Piece Ruffy weint Titel title

9 wichtige Szenen in One Piece Staffel 2, die Netflix auf jeden Fall richtig machen muss

Netflix One Piece Staffel 2 Ruffy Titel

Ein Charakter aus One Piece, der eigentlich erst in vielen Jahren auftaucht, erscheint schon in Staffel 2 auf Netflix

One Piece Netflix Titel title

One Piece Staffel 2: Trailer, Release und Cast zur Netflix-Serie

One Piece Ruffy Titel title

Fan von One Piece braucht keine 13 Stunden, um den Ort des echten Schatzes zu finden

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx