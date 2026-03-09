Der Autor von One Piece hat es vor 4 Jahren nicht geschafft, ein Geheimnis eines Bösewichts zu lüften, holt das jetzt nach

Ein Bösewicht aus One Piece tauchte vor ungefähr 19 Jahren das erste Mal auf. Jetzt kommt heraus: Er hat sich sogar mit einem aktuellen Bösewicht gemessen, gegen den Ruffy erst kürzlich kämpfte.

Was ist das für ein Geheimnis? Der Autor des Mangas, Eiichiro Oda, stellte sich wieder einmal den Fragen der Fans. In der 114. Ausgabe der Fragerunde beantwortete er eine Frage zu einem Namen, der einem Leser aufgefallen ist.

Ist der „Kozuki Moria“, der auf dem Titelblatt von Kapitel 1158 zu sehen ist, tatsächlich Gecko Moria? Ich wette, du hast schon unzählige Fragen dazu erhalten, aber bitte sag es uns, Odacchi!!

Tatsächlich hatte der Leser den richtigen Riecher:

Gecko Moria und Kaido sollen sich einst bekämpft haben.

Morias gesamte Crew soll getötet worden sein. Deshalb hätte er eine Persönlichkeit entwickelt, die sich auf andere verlassen würde.

So soll er auch in den Besitz des Körpers des legendären Samurai Ryuma und seines berühmten Schwertes Shusui gekommen sein.

Moria sei als junger Mann an Land von Wano Kuni gespült worden. In Anerkennung seiner Stärke gaben ihm die Bewohner den Beinamen Kozuki, der an einen legendären Mann aus dem Land erinnert. Selbst nachdem Moria als Pirat in See gestochen sei, schätzte er die Bewohner des Landes sehr.

Deshalb soll er auch zurückgekommen sein, als Kaido das Land übernahm. Er erlitt allerdings eine bittere Niederlage, wofür er sich so sehr schämte, dass er Wano Kuni verließ. Die Bewohner nahmen an, dass er im Kampf gestorben sei, weshalb sie ihm ein Grabmal errichteten, das auf dem Titelblatt zu sehen ist.

Zwei Bösewichte bekämpften sich schon eher, aber Oda fand keine Zeit

Wieso wurde es nie eher angesprochen? Oda enthüllte, dass er das Geheimnis eigentlich während des Wano-Kuni-Arcs lüften wollte. Er hätte aber nicht den richtigen Moment gefunden, es anzusprechen.

Wir können auch davon ausgehen, dass dieser Kampf nie im Manga als Rückblende zu sehen sein wird. Die Geschichte befindet sich gerade auf der Zielgeraden und Oda hat aus Zeitnot bereits schon früher Kämpfe gestrichen, die eigentlich Teil der Lore sind.

Wer ist Gecko Moria? Im Anime und Manga taucht Gecko Moria viel eher auf. Er ist der Bösewicht des Thriller-Bark-Arcs. Dort befehligt er seine Zombie-Armee und sammelt Schatten, um den stärksten Zombie der Welt zu kreieren. Doch Ruffy konnte auch schlussendlich ihn bezwingen.

Die Geschichte zeigt allerdings, dass Gekomoria eigentlich kein schlechter Kerl ist. Er hat zudem ein Mädchen bei sich aufgenommen, das als Geisterprinzessin Perona bekannt ist. Sie und andere Charaktere sind leider viel zu selten im Anime zu sehen: Es gibt viele coole Charaktere in One Piece, doch diese 5 sehen wir viel zu selten.