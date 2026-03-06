Staffel 1 der Live-Action-Adaption von One Piece war so erfolgreich, dass Netflix grünes Licht für Staffel 2 gegeben hat, die schon bald beginnt. MeinMMO-Redakteurin Jasmin hofft, dass bestimmte Szenen dabei nicht zu kurz kommen. 9 Szenen stellt die Autorin genauer vor.

Der Artikel erschien in einer gekürzten Version im August 2023.

Ich träume in meiner Freizeit heimlich davon, eine Strohhutpiratin zu werden. One Piece verfolge ich seit dem Anfang und bin beim Manga immer auf dem aktuellsten Stand. Der Anime und die Netflix-Serie haben mich entsprechend schnell in den Bann geschlagen.

Ich kann es kaum abwarten, bis der Macher Eiichiro Oda die Geschichte fortsetzt. Als Fan hoffe ich aber inständig, dass Staffel 2 von One Piece auf Netflix einige der wichtigsten Momente nicht versaut.

Schon in der ersten Staffel von One Piece gab es viele traurige Momente, vor allem die Kindheit der Strohhutpiraten war alles andere als rosig. Doch auch in der Gegenwart wird Ruffys Crew viele emotionsgeladene Momente erleben.

Ich stelle euch 8 Szenen vor, die Netflix bei der 2. Staffel unbedingt richtig machen muss.

Achtung, Spoiler: Der Text enthält Spoiler bis zum Ende des Alabasta-Arcs.

Ein großer Wal sorgt für großes Drama

Die erste tragische Geschichte gibt es beim schon Betreten der Grand Line. Über den Reverse Mountain landet die Strohhutbande nämlich beim riesigen Wal La Boum. Der Meeressäuger ist von Narben übersät, weil er seinen Kopf gegen den Reverse Mountain rammt.

Der Wal versucht auf diese Weise, den Berg zu zerstören, um so zu seinen Freunden zu gelangen. Als Baby wurde er nämlich von seiner Herde getrennt und daraufhin von Piraten großgezogen. Die Piraten versprachen, eines Tages wiederzukommen, doch bis heute gibt es kein Lebenszeichen von ihnen. One Piece-Kenner wissen, wieso die Piraten nie zurückkamen.

Ruffy fordert den Wal daraufhin zum Kampf heraus, den die beiden in einem Unentschieden enden lassen. Ruffy verspricht, eines Tages zurückzukehren, um ein Rückmatch auszutragen. La Boum versteht die Geste und ist sichtlich zu Tränen gerührt.

Ich bin gespannt, wie Netflix diese emotionale Szene umsetzen will. Falls der Wal einem echten Exemplar mit CGI-Effekten nachempfunden wird, stelle ich es mir schwer vor, ein so riesiges Lebewesen mit Freudentränen darzustellen, dass bei mir ebenfalls die Tränen los strömen.