Staffel 1 der Live-Action-Adaption von One Piece war so erfolgreich, dass Netflix grünes Licht für Staffel 2 gegeben hat, die schon bald beginnt. MeinMMO-Redakteurin Jasmin hofft, dass bestimmte Szenen dabei nicht zu kurz kommen. 9 Szenen stellt die Autorin genauer vor.
Ich träume in meiner Freizeit heimlich davon, eine Strohhutpiratin zu werden. One Piece verfolge ich seit dem Anfang und bin beim Manga immer auf dem aktuellsten Stand. Der Anime und die Netflix-Serie haben mich entsprechend schnell in den Bann geschlagen.
Ich kann es kaum abwarten, bis der Macher Eiichiro Oda die Geschichte fortsetzt. Als Fan hoffe ich aber inständig, dass Staffel 2 von One Piece auf Netflix einige der wichtigsten Momente nicht versaut.
Schon in der ersten Staffel von One Piece gab es viele traurige Momente, vor allem die Kindheit der Strohhutpiraten war alles andere als rosig. Doch auch in der Gegenwart wird Ruffys Crew viele emotionsgeladene Momente erleben.
Ich stelle euch 8 Szenen vor, die Netflix bei der 2. Staffel unbedingt richtig machen muss.
Achtung, Spoiler: Der Text enthält Spoiler bis zum Ende des Alabasta-Arcs.
Ein großer Wal sorgt für großes Drama
Die erste tragische Geschichte gibt es beim schon Betreten der Grand Line. Über den Reverse Mountain landet die Strohhutbande nämlich beim riesigen Wal La Boum. Der Meeressäuger ist von Narben übersät, weil er seinen Kopf gegen den Reverse Mountain rammt.
Der Wal versucht auf diese Weise, den Berg zu zerstören, um so zu seinen Freunden zu gelangen. Als Baby wurde er nämlich von seiner Herde getrennt und daraufhin von Piraten großgezogen. Die Piraten versprachen, eines Tages wiederzukommen, doch bis heute gibt es kein Lebenszeichen von ihnen. One Piece-Kenner wissen, wieso die Piraten nie zurückkamen.
Ruffy fordert den Wal daraufhin zum Kampf heraus, den die beiden in einem Unentschieden enden lassen. Ruffy verspricht, eines Tages zurückzukehren, um ein Rückmatch auszutragen. La Boum versteht die Geste und ist sichtlich zu Tränen gerührt.
Ich bin gespannt, wie Netflix diese emotionale Szene umsetzen will. Falls der Wal einem echten Exemplar mit CGI-Effekten nachempfunden wird, stelle ich es mir schwer vor, ein so riesiges Lebewesen mit Freudentränen darzustellen, dass bei mir ebenfalls die Tränen los strömen.
Zu der Story um La Boum fehlt mir irgendwie noch der “Kampf” im Inneren und das erste Treffen auf die Baroque Firme und Miss Wednesday alias Vivi. Und ist der wirklich “so wichtig”… gut für später mit Brook evtl (sollte es so viele Staffeln geben).
Hier fehlt mir aber eher der Little Garden Arc Teil mit den beiden Riesen-Anführern. Das ist schon wichtiger, vor allem in Bezug später auf Enies Lobby und/oder Dress Rosa.
Zumal hier auch Mister 3 auftaucht, der in Impel Down keine ganz so “kleine Rolle” spielen wird.
Unter den 6 Dingen, die nicht zu “kurz kommen” sollten steht “Die Strohhüte müssen sich einzeln in Kämpfen beweisen.”
Da kann man sicher Netflix vergessen, sprich die Drehbuchautoren oder Regisseure. Das haben sie im Arlong Parc Arc auch nicht geschafft. Nur Lysop durfte gegen Kiss einzeln antreten. Aber Sanji hat mit Zorro Schwarzgurt bekämpft. Okta hat komplett gefehlt. Wer wird die Strohhüte dann im Saboady Archipel herumführen (sollte es so viele Staffeln geben)?
Also ist davon auszugehen, dass hier stellenweise auch gemeinschaftlich gegen manche Gegner vorgegangen wird und einige komplett weggelassen werden. Würde sogar wetten, dass man hier Mister 4 und Miss Merry Christmas weglässt.
Und in jeder großen “Staffel” wird bei OP geweint. Das fing schon im Arlong Park an (was Netflix hier nicht so großartig rüberbrachte” und steigert sich gefühlt mit jeder Staffel (auch wenn es weniger Rumgeheule in Skypia oder Thriller Bark gab.) Denkt später nur an Rebecca im Dress Rosa Arc oder Sanji ….
Bock hätte ich zumindest wenn sie es zur Thriller Bark schaffen würden… da hat Netflix einiges bei den Kostümen und Charakteren zu tun… aber wenn sie Chopper “versauen” kriegen sie Brook auch nicht hin.
Abschied von vivi ist ein muss episch Szene! Hab sogar zeit lang als wallpaper hehe (X)
Also ich würde mir das auch wünschen, glaube aber dass sie, wie in der ersten Staffel, sehr viel streichen werden. Der Wal wird glaube ich gar nicht gezeigt werden oder nur in 5 Minuten. Mein Vermutung: Direkt Zack auf die Grandline, Chopper Arc in 2 Folgen, dann wird komplett Alabastia gegen die Barock Firma gemacht. An Ende noch 1 Folge Nico Robin Geschichte und sie segeln alle in den Sonnenuntergang. Cliffhanger: Sie treffen Ace. Dann Staffel 3: Frankie und Sogeking, gegen die CP9, am Ende neues Schiff und sie segeln in den Sonnenuntergang… 😏