Ein Mitglied aus Ruffys Familie werdet ihr in One Piece wohl niemals zu Gesicht bekommen

Ruffy hat es mit seiner Familie in One Piece nicht gerade leicht. Ein Familienmitglied werdet ihr vermutlich nie zu Gesicht bekommen.

Was wissen wir über Ruffys Familie? Ruffys Familienverhältnisse sind kompliziert. Seinen Vater bekam er nie zu Gesicht und er wuchs bei einer Pflegemutter mit zwei „Brüdern“ auf. Das einzige Familienmitglied, das es ausführlich zu sehen gab, ist sein Großvater Monkey D. Garp.

Obwohl wir wissen, dass Ruffy eine Mutter hat, tauchte sie bislang nie auf. Es gab lediglich in Kapitel 1057 einen Rückblick, in dem ihr Gesicht allerdings nicht zu erkennen ist (via Reddit). Allerdings sehen wir, dass sie helle Haare besitzt, die sie zu einem Zopf trägt.

One-Piece-Schöpfer Eiichiro Oda verriet im Laufe der Jahre, wie die Chancen stehen, dass wir sie nochmal zu Gesicht bekommen.

Ruffy wuchs in seiner Kindheit zusammen mit der Sängerin Uta auf:

Ruffys Mutter bleibt ein Mysterium

Bekommen wir Ruffys Mutter zu Gesicht? In einem Interview aus 2009 verriet der kreative Kopf hinter One Piece, wie Ruffys Mutter wohl sei, wenn sie im Manga auftauchen sollte (via Reddit). Zu diesem Zeitpunkt war sich der Mangaka noch nicht sicher, ob sie auftauchen soll. Er glaubt, dass sie noch am Leben, sehr tough und streng sei. Ruffys Mutter sei keine schöne Person und hätte wohl eine Dauerwelle.

Nur wenige Zeit später wurde Ruffys Kindheit mit seiner Adoptivmutter Dadan gezeigt. Es ist davon auszugehen, dass Oda in 2009 von ihr gesprochen hat, da sie auf seine Beschreibung passt. Außerdem würde sonst die Frage offen bleiben, wieso Ruffy bei einer Adoptivmutter aufwachsen müsste.

In 2015 konkretisierte Oda, dass er grundsätzlich keine Mütter im Manga dulde. Auch die Mütter der anderen Strohhüte sind nämlich verstorben oder wurden nie gezeigt. Und das habe einen Grund:

Aha, ich verstehe. Nun ja. Die Antwort ist einfach. Das liegt daran, dass „Mutter“ das Gegenteil von „Abenteuer“ ist. Eiichiro Oda, SBS Volume 78, via One Piece Wiki

Das endgültige Aus für Ruffys Mutter gab es wohl in 2020. In einem Video-Interview mit Ruffys Synchronsprecherin Mayumi Tanaka verriet der Mangaka, dass Ruffy Abenteuer begann, nachdem er die schützende Arme seiner Mutter verlassen habe. Oda wolle die Story eines jungen Mannes erzählen, nicht seiner Mutter (via Comic Book).

Gibt es noch eine Möglichkeit? Es besteht noch eine minimale Chance, dass ihr Ruffys Mutter zu Gesicht bekommt. Wie bereits in Kapitel 1057 könnte es sein, dass seine Mutter in einer Rückblende auftaucht. Die Geschichte von Monkey D. Dragon könnte die große Chance sein, sie endlich kennenzulernen.

