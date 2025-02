Der Schöpfer von One Piece verriet, auf welchen Manga er besonders eifersüchtig ist – Es ist nicht Dragon Ball

Eiichiro Oda ist der Mangaka von One Piece und für die Abenteuer der Strohhutbande verantwortlich. Doch es gibt einen Manga, für den der Zeichner fast sein eigenes Werk vergessen hatte.

Um welchen Manga geht es? Der Manga, auf den Oda besonders eifersüchtig ist, kennt ihr unter dem Namen Sekunden in Moll oder auf Englisch Your Lie in April. Im Original heißt die Geschichte Shigatsu wa Kimi no Uso und handelt von einem romantischen Drama.

Kosei Arima ist ein begabter Pianist und gewinnt zahlreiche Musik-Wettbewerbe. Allerdings wird er von seiner Mutter dazu gedrillt, Leistung zu erbringen.

Als seine Mutter stirbt, erleidet Kosei einen mentalen Zusammenbruch. Er kann plötzlich nicht mehr hören, was er auf dem Piano spielt.

2 Jahre später trifft er auf das Mädchen Kaori Miyazono, die eine talentierte Violinistin ist. Sie hilft ihm, seine Leidenschaft für die Musik neu zu entfachen.

Das Ende von Your Lie in April verwandelt sich jedoch in ein trauriges Drama. Kosei muss lernen, mit Schmerz und Verlust umzugehen. Denn Kaori verbirgt ein Geheimnis, das ihre Freundschaft stark beeinträchtigt.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Your Lie in April ansehen:

Oda war so fasziniert von der Story, dass er One Piece vergaß

Wie gut kam die Story bei Oda an? Der Mangaka von One Piece erzählte in einer Fernsehsendung, dass er auf Your Lie in April eifersüchtig sei. Er lobte die Art, wie die Musik im Manga vermittelt wurde. Denn das Musik-Genre sei das Schwierigste, das in der Manga-Branche umgesetzt werden könne. Er fügte hinzu:

„Es ist ein Rahmen mit Atmosphäre. Japaner vermitteln in ihren Filmen und Illustrationen manchmal ein einzigartiges Gefühl von Distanz. Es ist so gut, dass man sehen will, was das nächste Panel ist.“

Oda las den Manga vor einem Abgabetermin seines eigenen Werkes und soll dabei vergessen haben, die Manuskripte rechtzeitig für eine Deadline fertigzustellen. Er habe Your Lie in April an einem Stück durchgelesen und so davon geschwärmt, dass er das ganze Studio dazu brachte, den Manga auf dem Heimweg zu kaufen.

Wie gut kam Your Lie in April bei anderen an? Sowohl der Manga als auch der Anime erfreuen sich großer Beliebtheit. Auf My Anime List erreicht der Manga eine Wertung von 8,64 / 10 möglichen Punkten und landet damit auf Platz 9 der beliebtesten Romance-Animes. Auch auf IMDb erreicht der Anime eine Wertung von 8,5 / 10 möglichen Punkten.

In den Benutzerrezensionen werden die Charakterentwicklung, die Story und die Grafik gelobt. Selbst Fans, die nichts mit Romanzen anfangen können, sollen diesem Anime eine Chance geben.

Solltet ihr selbst eure Freunde überzeugen wollen, in das Anime-Genre einzusteigen, könnte Your Lie in April womöglich die richtige Wahl sein. Alternativ hat euch MeinMMO-Dämon Cortyn 5 Serien zusammengestellt, die einen guten Einstieg in die Anime-Welt bieten: 5 Serien, mit denen ihr eure Freunde zu Anime verführt