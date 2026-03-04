One Piece veranstaltet eine echte Schatzsuche im Meer, Fan findet bereits nach 13 Stunden den möglichen Ort der Kiste

Fans von One Piece suchen gerade nach dem größten Schatz, den sie im echten Leben finden können: dem Ende von One Piece. Es befindet sich gerade in einer Truhe am Meer. Keine 13 Stunden nach der Ankündigung hat der erste Fan bereits eine Idee, wo der Schatz liegen könnte.

Wo könnte der Schatz liegen? In einem Video auf dem offiziellen One-Piece-YouTube-Kanal ist zu sehen, wie die Schatzkiste auf ein Schiff gebracht wird und von dort aus in einem sicheren Kasten mit Glaskugelfenster ins Meer abgelassen wird.

Ein schlauer Beobachter auf X hat sich mehrere Details aus dem Video angesehen und anhand dessen einen Hinweis abgegeben, wo der Schatz liegen könnte.

Der Schatz läge irgendwo im japanischen Territorium, denn das Schiff gehört der Küstenwache Japans.

Am Ablageplatz ist kein Land in der Umgebung zu sehen. Außerdem betrachtet er den Sonnenstand und die Himmelsrichtungen.

Der Schatz müsse irgendwo in 600 Metern liegen, wo das Meer nicht oft aufwirbelt und der Schatz in Ruhe liegen könne. Tatsächlich wird im veröffentlichten Video gezeigt, dass die exakte Tiefe 651 Meter beträgt.

Demnach glaubt der Beobachter, dass der Schatz irgendwo in der Suruga-Bucht in Shizuoka liegen müsse. Der Ort läge auch in der Nähe von Tokio, wo Eiichiro Oda, der Autor von One Piece, gerade lebt.

Sollte sein Hinweis stimmen, hätte der User innerhalb von nicht einmal 13 Stunden herausgefunden, wo der wohl größte Schatz des aktuellen Zeitalters liegt.

Fans suchen nach dem One Piece im echten Leben

Wie sieht es mit der Schatzsuche aus? Trotz der Hinweise sind sich viele Fans sicher, dass der Schatz so schnell nicht gefunden werden würde. Ein Leser vergleicht das mit einem Koffer, den man in ganz Ohio finden müsse.

Sollte tatsächlich ein glücklicher Finder den Schatz in die Hände bekommen, wüssten einige User, was sie mit ihm machen würden. Ruffy hat nämlich im Film „One Piece Stampede“ einen Logport gefunden, der ihn direkt zu dem legendären Schatz geführt hätte. Er hat ihn aber absichtlich zerstört, da er keine Abkürzung nehmen wollte.

Dasselbe würden die Fans auch mit dem echten Schatz machen. Sie würden einfach abwarten, bis das offizielle Ende von One Piece erscheint, und erst damit erfahren, was genau denn eigentlich hinter dem legendären Schatz steckt.

Bis es so weit ist, wird es vermutlich noch einige Jahre dauern. Inzwischen können sich Fans auf spannende Geschichten im Manga und Anime freuen. Gerade der Anime kehrt demnächst nach einer langen Pause zurück. Alle Infos dazu findet ihr auf MeinMMO: One Piece: Wann erscheint Episode 1156? Alles zum Release der neuen Folge