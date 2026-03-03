Der Schöpfer von One Piece startet sein eigenes Piratenzeitalter, versteckt die Wahrheit hinter dem Schatz im Meer

In One Piece sucht die Strohhutbande rund um Monkey D. Ruffy nach dem geheimnisvollen Schatz des Piratenkönigs Gol. D. Roger. Doch was ist das One Piece eigentlich? Der Schöpfer des Manga hat die Antwort auf diese Frage nun in einer Kiste versteckt – und im Meer versenken lassen.

Das titelgebende One Piece funktioniert innerhalb der Geschichte als MacGuffin. Das ist ein Begriff, der einen Gegenstand oder auch eine Person beschreibt, die die Handlung anstößt und in Gang hält.

Im Fall von One Piece sucht die Strohhutbande nach diesem geheimnisvollen Etwas, und bislang wurde nicht aufgelöst, worum es sich genau handelt.

Das könnte sich nun ändern. Denn One-Piece-Schöpfer Eiichiro Oda hat die Antwort darauf endlich niedergeschrieben, nachdem sie all die Jahre nur in seinem Kopf existierte.

Das bedeutet aber nicht, dass sie in einem der nächsten Bände des Manga verraten wird. Nein, Oda hat sich dazu entschlossen, die Lösung des Rätsels tief im Meer zu versenken. Das zeigt ein neues Video auf dem YouTube-Kanal von One Piece.

Die Suche ist eröffnet

Was zeigt das Video? Am 03. März 2026 wurde auf dem Kanal von One Piece ein YouTube-Video veröffentlicht, welches einen für Fans bedeutenden Moment zeigt.

Oda sitzt an seinem Arbeitstisch und schreibt die Antwort auf die Frage, was das One Piece ist, auf ein Stück Papier. Anschließend zerreißt er es und sperrt eine Hälfte – den relevanten Teil – in eine kleine Truhe.

Die Kiste wird anschließend in eine drucksichere Glaskugel eingeschlossen, die wiederum von einem Rahmen festgehalten wird. Das Video zeigt weiter, wie eine Crew aufs Meer hinausfährt. An einem festgelegten Punkt hält sie an und übergibt die Kiste einem Roboter.

Dieser taucht in die Tiefe und platziert den Schatz am Meeresgrund. Eine Erzählerstimme kündigt in dramatischem Ton an, dass das Geheimnis dort sicher sei. Erst wenn die gesamte Geschichte des Manga abgeschlossen sei, würde es gelüftet werden.

Die Aktion wurde laut natalie.mu anlässlich eines Jubiläums ins Leben gerufen: Der Manga von One Piece hat die weltweiten Verkaufszahlen von 600 Millionen Stück überschritten. Außerdem erscheint am 4. März der 114. Band in Japan.

Nun bleibt die Frage, wie geheim der Ort des Schatzes wirklich ist. Ähnlich wie in der Geschichte könnte bald auch in der Realität die Suche nach dem One Piece beginnen – oder zumindest der Auflösung, worum es sich dabei handelt.

Welche Hinweise gibt es? Das Video lässt Easter Eggs und Schlüsse zu, auch wenn es sich dabei natürlich nur um Spekulationen handelt.

Die Kiste liegt auf 651 Metern Meerestiefe. Kapitel 651 von One Piece nennt sich „Die Stimme aus der neuen Welt“ und erzählt unter anderem von der Fischmenscheninsel, die tief im Meer liegt.

Für das Projekt verantwortlich ist unter anderem das japanische Zentrum für Meeresforschung, genannt JAMSTEC. Unterstützt wird es zudem von SIP (Strategisches Innovationsprogramm der japanischen Regierung). Beides lässt zumindest vermuten, dass sich das One Piece nun irgendwo nahe der japanischen Küste befindet.

Der Schatz wurde also unter professioneller Aufsicht im Meer versenkt. Es wird spannend zu sehen, ob sich Menschen nun wirklich auf die Suche machen werden. Unter dem Video auf YouTube finden sich jedenfalls schon erste, begeisterte Stimmen, die nun sagen: „Das One Piece ist real!“

Die Tiefe von 651 Metern ist jedoch kein Zuckerschlecken, weshalb eine Bergung durch Laien sehr unwahrscheinlich ist. Was denkt ihr darüber? Glaubt ihr, jemand könnte den Schatz tatsächlich finden? Schreibt eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare. Der Manga hat einen Meilenstein erreicht: One Piece erreicht jetzt das, was Superman erst nach über 18.700 Ausgaben geschafft hat