Nico Robin wäre in One Piece fast ein kleiner Mann gewesen – Skizze zeigt, wie die Strohhüte ursprünglich aussehen sollten

Der Autor von One Piece hatte schon früh im Kopf, wie die Strohhutbande final aussehen soll. Doch einige der ersten Designs sind wirklich verstörend.

Wie hätten die Strohhüte fast ausgesehen? In dem Special-Book „One Piece Green: Secret Pieces“ wurden früher Konzepte der Strohhutbande enthüllt. Dabei zeigt sich, dass es bei Ruffy, Zorro und Nami, abgesehen von einigen wenigen Details, kaum Veränderungen gab.

Das Bild könnt ihr euch hier ansehen. Bei dem kleineren Bild im Bild handelt es sich um einen weiteren, späten Entwurf:

Ganz links ist ein kleiner Mann zu sehen, den ihr heutzutage ganz anders kennt.

Bei Sanji und Lysop gab es kleine Änderungen. Lysop sieht mehr wie sein Vater aus und Sanji hätte noch mehr Bart haben sollen. Lysop hat dabei sogar den Kapitänshut an und wäre fast der Anführer der Strohhutbande gewesen. Schlussendlich ist er nur der Scharfschütze der Piratenbande.

Die anderen Mitglieder sind kaum wiederzuerkennen:

Brook bleibt zwar ein Skelett, aber sein Afro, der ihn ausmacht, fehlt komplett.

Der Schiffsbauer Frankie wäre gar kein Cyborg mehr gewesen. Er sollte ursprünglich ein Mensch mit einem Bandana um die Stirn sein.

Chopper sollte schon immer ein Arzt sein. Doch in der frühen Skizze wäre aus ihm ein großgewachsenes Rentier geworden, das ganz lässig etwas in seinem Mund trägt.

Zwei Mitglieder der Strohhutbande fehlen komplett. In der 10. Ausgabe des One-Piece-Magazins war eine überarbeitete Version der Skizze zu sehen, die eigentlich 10 Figuren enthielt. Die Person wurde für die Veröffentlichung ausradiert. Dabei handelte es sich um den Steuermann der Strohhutbande Jinbe.

Übrig bleibt noch ein kleiner Mann, der heute gar nicht mehr in der Strohhutbande zu sehen ist. Aus ihm wurde nämlich das komplette Gegenteil.

Kleiner Mann sollte ursprünglich Nico Robin sein

Was ist das für ein kleiner Mann? Auf dem Bild ist links ein kleiner Mann zu sehen, der ursprünglich Nico Robin darstellen sollte. Er sollte allerdings nicht so in Geschichte vernarrt sein wie die Archäologin, sondern Pflanzen lieben und Botaniker sein.

Deshalb trägt er auf dem Bild vermutlich auch einen Kescher, um Insekten zu fangen und sie zu analysieren. Seine Charaktereigenschaft wurde im Nachhinein auf Lysop übertragen, der nach dem Zeitsprung zum Pflanzenliebhaber wurde.

Auf Reddit fasst es ein User ganz gut zusammen: Er dankt der Person, die auch immer den kleinen Mann gegen Robin austauschte. Später wurde die Archäologin nämlich zu einem der beliebtesten Charaktere der Strohhutbande.

MeinMMO-Redakteurin Sophia freut sich ganz besonders auf ihren Auftritt in der Realserie auf Netflix. Sie ist aber generell ein Fan der Bösewichte, die in Staffel 2 auftauchen werden. Auf wen sie sich abseits von Robin freut, lest ihr hier: Ich warte seit zwei Jahren auf die neue Staffel von One Piece und kann mich an den neuen Bösewichten nicht satt sehen