Der wichtigste Mann für One Piece hat wohl einen Gegenstand noch nie benutzt, der in Deutschland zu jedem Grillabend gehört

AnimeCommunityNews
2 Min. Jasmin Beverungen 0 Kommentare Lesezeichen
Der wichtigste Mann für One Piece hat wohl einen Gegenstand noch nie benutzt, der in Deutschland zu jedem Grillabend gehört

Eiichiro Oda ist der Autor von One Piece und hat die Strohhutpiraten schon alle möglichen Gerichte essen lassen. Er selbst hat vor Kurzem aber ein ganz neues Besteck entdeckt.

Was soll das sein? Im japanischen Magazin Weekly Jump schreibt Oda jede Woche in einer kleinen Spalte einen Satz. Dabei handelt es sich oft um alltägliche oder lustige Nachrichten an die Fans.

In der letzten Woche soll es einen Kommentar von ihm gegeben haben, der eine Situation im McDonald’s beschrieb. Der Mangaka soll sich dort einen Salat bestellt und über ein bestimmtes Besteck gestaunt haben, wie auf Reddit zu lesen ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum Reddit Inhalt

Demnach habe er zum ersten Mal eine hölzerne Gabel genutzt und sei erstaunt gewesen, wie einfach sie zu nutzen sei. Sollte der Kommentar wirklich aus der letzten Woche stammen, hätte es Oda 51 Jahre lang geschafft, hölzerne Gabeln zu meiden.

Holzgabeln als Besonderheit beim Essen

Wieso kann das gut sein? Gabeln gibt es in jedem Haushalt in Deutschland und die meisten Kinder lernen früh, mit ihnen zu essen. In Japan ist es dagegen üblich, mit Stäbchen zu essen. Für Suppen nutzt man dazu noch spezielle Löffel.

Sobald es aber traditionelle Pasta, Steak oder Kuchen gibt, ist in Japan auch westliches Besteck, wie eben eine Gabel, üblich. Deshalb finden sich Gabeln eigentlich auch in japanischen Haushalten oder Restaurants. Es ist nicht so, als wäre die Gabel dort ein exotisches Werkzeug. Sie ist an sich also nicht das Problem.

Das Besondere: In Japan wird noch viel mit Plastik verarbeitet. In dem Land sind Plastikgabeln üblicher als Holzgabeln. Eine Infografik zeigt, dass Japan 2021 mit Abstand der größte Exporteur für Plastikmüll war (via Statista).

Netflix zeigt im neuen Trailer zu One Piece die vielen neuen Schurken der 2. Staffel
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Der wichtigste Mann für One Piece hat wohl einen Gegenstand noch nie benutzt, der in Deutschland zu jedem Grillabend gehört Der Schauspieler von Zorro auf Netflix räumt bei einem Turnier zu One Piece ab, hat einen Glücksbringer von Oda persönlich dabei Die ultimative Form von Ruffy ist vielen Fans zu albern, doch der Schöpfer von One Piece liebt sie aus genau dem Grund 20 Jahre nach Inuyasha auf RTL 2 legt Crunchyroll endlich das Ende auch für Deutschland nach Chefs von Path of Exile verraten, welche Klassen sie in der neuen Season spielen, haben 2 völlig unterschiedliche Ideen Neues MMORPG schickt euch in eine düstere Sci-Fi-Welt, zeigt erstes Gameplay, das an Final Fantasy erinnert Spieler von Marathon sagen, es sei die „miserabelste Open Beta“ – Aber das liegt nicht am Shooter Pokémon GO: Neuer Promo-Code zur Go Tour lässt euch ein Pokémon eurer Wahl fangen In einer Demo auf Steam kämpfe ich gegen Zombie-Römer, dabei will ich nur meine Siedlung bauen Eines der besten Spiele auf Steam bekommt ein Spin-off, liefert völlig neues Gameplay, bietet für kurze Zeit einen kostenlosen Test Hier sind 4 Piraten, die selbst in der gefährlichen Welt von Warhammer Fantasy eine große Bedrohung darstellen Zu Midnight mit WoW anfangen – 7 Tipps für den perfekten Einstieg

Deshalb kann es gut sein, dass Oda einfach noch nie auf Holzgabeln, sondern eher auf Plastikbesteck getroffen ist. Alternativ kann es einfach sein, dass er selten außer Haus isst und erst mit dem Besuch des Drehortes von One Piece auf Netflix dazu gekommen ist.

In Deutschland ist so ein Plastikbesteck seit dem 3. Juli 2021 verboten (zu lesen auf Verbraucherzentrale NRW). Seitdem ist es eher ähnlich, Holzbesteck mitzunehmen, wenn man sich draußen mit Freunden oder Verwandten trifft, sei es beim Grillen oder beim Picknicken.

Was sagen andere dazu? Viele User auf X finden es verrückt, dass Oda als so reicher Mann im McDonald’s essen würde. Aktuellen Schätzungen zufolge (zu lesen auf Vermögen Magazin) soll der Autor auf rund 183,64 Millionen Euro Nettovermögen kommen.

Die Fans machen sich außerdem Sorgen, dass das Essen bei der Fast-Food-Kette auf seine Gesundheit schlagen könne. Oda hatte in der Vergangenheit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Zeitweise musste er seine Blutwerte sogar täglich an den Arzt senden.

Mehr zu One Piece
Der Macher von One Piece zeichnete Nami, wenn sie mit Zorro die Rollen tauschen würde
von Jasmin Beverungen
Ein Geschenk des Schöpfers von One Piece verrät, welcher neue Charakter in Staffel 3 dabei ist
von Jasmin Beverungen
Fans verschmähen eine Schauspielerin für die Netflix-Serie von One Piece, als sie sehen, wie krass das Original jetzt ist
von Jasmin Beverungen

Es ist erstaunlich, dass der Mangaka noch nie Holzgabeln genutzt hat. Immerhin hat er allerlei kurioses Zeug in seinem Zuhause. Vor einigen Jahren gab Oda mal eine Tour durch sein Haus. Eine gigantische Giraffe ist da nicht die einzige Besonderheit: „Ich habe mein Geld für lächerliche Dinge ausgegeben“: Der Mangaka von One Piece gibt eine Haus-Tour

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
One Piece Nami Movie Titel title

Der Macher von One Piece zeichnete Nami, wenn sie mit Zorro die Rollen tauschen würde

One Piece Krokus Titel title

Ein Geschenk des Schöpfers von One Piece verrät, welcher neue Charakter in Staffel 3 dabei ist

One Piece Kuleha Titel title

Fans verschmähen eine Schauspielerin für die Netflix-Serie von One Piece, als sie sehen, wie krass das Original jetzt ist

One Piece Mackenyu Zorro Titel title

Ein Schauspieler aus One Piece ist schneller als die Zuschauer, macht das Gegenteil von Zorro

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx