Der wichtigste Mann für One Piece hat wohl einen Gegenstand noch nie benutzt, der in Deutschland zu jedem Grillabend gehört

Eiichiro Oda ist der Autor von One Piece und hat die Strohhutpiraten schon alle möglichen Gerichte essen lassen. Er selbst hat vor Kurzem aber ein ganz neues Besteck entdeckt.

Was soll das sein? Im japanischen Magazin Weekly Jump schreibt Oda jede Woche in einer kleinen Spalte einen Satz. Dabei handelt es sich oft um alltägliche oder lustige Nachrichten an die Fans.

In der letzten Woche soll es einen Kommentar von ihm gegeben haben, der eine Situation im McDonald’s beschrieb. Der Mangaka soll sich dort einen Salat bestellt und über ein bestimmtes Besteck gestaunt haben, wie auf Reddit zu lesen ist:



Demnach habe er zum ersten Mal eine hölzerne Gabel genutzt und sei erstaunt gewesen, wie einfach sie zu nutzen sei. Sollte der Kommentar wirklich aus der letzten Woche stammen, hätte es Oda 51 Jahre lang geschafft, hölzerne Gabeln zu meiden.

Holzgabeln als Besonderheit beim Essen

Wieso kann das gut sein? Gabeln gibt es in jedem Haushalt in Deutschland und die meisten Kinder lernen früh, mit ihnen zu essen. In Japan ist es dagegen üblich, mit Stäbchen zu essen. Für Suppen nutzt man dazu noch spezielle Löffel.

Sobald es aber traditionelle Pasta, Steak oder Kuchen gibt, ist in Japan auch westliches Besteck, wie eben eine Gabel, üblich. Deshalb finden sich Gabeln eigentlich auch in japanischen Haushalten oder Restaurants. Es ist nicht so, als wäre die Gabel dort ein exotisches Werkzeug. Sie ist an sich also nicht das Problem.

Das Besondere: In Japan wird noch viel mit Plastik verarbeitet. In dem Land sind Plastikgabeln üblicher als Holzgabeln. Eine Infografik zeigt, dass Japan 2021 mit Abstand der größte Exporteur für Plastikmüll war (via Statista).

Deshalb kann es gut sein, dass Oda einfach noch nie auf Holzgabeln, sondern eher auf Plastikbesteck getroffen ist. Alternativ kann es einfach sein, dass er selten außer Haus isst und erst mit dem Besuch des Drehortes von One Piece auf Netflix dazu gekommen ist.

In Deutschland ist so ein Plastikbesteck seit dem 3. Juli 2021 verboten (zu lesen auf Verbraucherzentrale NRW). Seitdem ist es eher ähnlich, Holzbesteck mitzunehmen, wenn man sich draußen mit Freunden oder Verwandten trifft, sei es beim Grillen oder beim Picknicken.

Was sagen andere dazu? Viele User auf X finden es verrückt, dass Oda als so reicher Mann im McDonald’s essen würde. Aktuellen Schätzungen zufolge (zu lesen auf Vermögen Magazin) soll der Autor auf rund 183,64 Millionen Euro Nettovermögen kommen.

Die Fans machen sich außerdem Sorgen, dass das Essen bei der Fast-Food-Kette auf seine Gesundheit schlagen könne. Oda hatte in der Vergangenheit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Zeitweise musste er seine Blutwerte sogar täglich an den Arzt senden.

