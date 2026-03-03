One Piece hat gerade Superman eingeholt, obwohl der 60 Jahre Vorsprung hatte

One Piece hat gerade Superman eingeholt, obwohl der 60 Jahre Vorsprung hatte

One Piece hat gerade einen neuen Meilenstein erreicht. Damit befindet sich der Manga in einer Riege mit dem bekanntesten Superhelden der Welt.

Was hat One Piece erreicht? Wie der One-Piece-Insider newworldartur auf seinem X-Account verrät, hat One Piece nun über 600 Millionen Manga-Bände verkauft. In diesen Verkaufszahlen eingeschlossen sind die bislang 113 Bände, die der Manga veröffentlicht hat. Darin enthalten sind 1155 Kapitel voller Abenteuer rund um Ruffy und die Strohbande.

Da die erste Ausgabe des Mangas 1997 erschien, hat One Piece diese unglaubliche Verkaufszahl innerhalb von fast 30 Jahren erreicht. Das Franchise ist schon seit geraumer Zeit der meistverkaufte Manga überhaupt.

Das liegt unter anderem daran, dass es einer der am längsten laufenden Mangas ist. Doch mit den 600 Millionen verkauften Einheiten misst er sich nun auch mit der Comicwelt.

One Piece misst sich mit Superman

Was hat das mit Superman zu tun? In der Mangawelt werden nur die Comics gezählt, die auch aus Japan stammen. Es gibt aber auch Comics aus dem Rest der Welt und hier führt Superman die Spitze der verkauften Einheiten an. Auch dieser Comic hat laut Statista über 600 Millionen Einheiten verkauft.

Der große Unterschied: Die ersten Abenteuer mit Superman erschienen bereits im Jahr 1938 und das Franchise ist damit fast 90 Jahre alt. Zudem soll Superman über 18.700 Ausgaben (zu sehen auf Comic Vine) auf den Markt gebracht haben.

Von so einer gigantischen Zahl ist One Piece noch weit entfernt. Da wir keine genauen Verkaufszahlen haben, können wir nicht genau sagen, wer zwischen One Piece und Superman die Nase vorn hat. Trotzdem hat der Manga ähnlich viele Ausgaben verkauft wie Superman und sogar andere Comicgrößen wie Batman und Spider-Man hinter sich gelassen. Und das ist das Erstaunliche.

Gibt es noch eine spannende Ankündigung? Im Zuge dessen wurde auch bekannt, dass ein beliebtes Voting wiederkehren wird (zu lesen auf Reddit). Fans konnten in der Vergangenheit mal abstimmen, welcher Charakter aus One Piece der beliebteste ist. Das Besondere an diesem Voting war, dass wirklich alle Personen und sogar Tiere zur Auswahl standen.

Diese Umfrage soll wiederholt werden als zweite weltweite Charakterbeliebtheitsumfrage. Sie soll demnächst starten. Wann genau, ist allerdings noch nicht bekannt.

Es ist schön, dass bei dieser Umfrage so viele Charaktere berücksichtigt werden, die in über 1500 Kapiteln zu sehen waren. Doch bei so vielen Figuren kommen einige Personen viel zu kurz. MeinMMO stellt euch 5 vor, die wir öfters sehen wollen: Es gibt viele coole Charaktere in One Piece, doch diese 5 sehen wir viel zu selten

One Piece Nico Robin Titel title

Nico Robin aus One Piece wäre ein Mann, wenn der Zeichner seinen frühen Plan durchgezogen hätte

One Piece Zorro Anime Titel title

One Piece: Wann erscheint Episode 1156? Alles zum Release der neuen Folge

One Piece Titel title

In One Piece isst Ruffy mit Besteck, das der Autor erst nach 51 Jahren als Holz-Version entdeckte

One Piece Nami Movie Titel title

Der Macher von One Piece zeichnete Nami, wenn sie mit Zorro die Rollen tauschen würde

