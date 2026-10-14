Einer der besten Kämpfe in One Piece zeigt, warum Ruffy bis heute legendär ist

Ruffy hat in One Piece viele Kämpfe bestritten, doch ausgerechnet einer seiner vergessenswertesten Gegner zeigt, wie smart der Kapitän der Strohhutpiraten wirklich ist.

Um welchen Kampf geht es? Seit 1997 kloppt sich Ruffy in One Piece mit allerlei Piraten, Marine-Soldaten und anderen Gegnern, die ihm und seiner Crew die Suche nach dem großen Schatz erschweren wollen. Im Anime und Manga wird er dabei oft als alberner und schlichtweg dummer Typ dargestellt, doch dahinter steckt mehr.

Enies Lobby war für die Strohhutpiraten ein besonderer Arc. Nicht nur, weil sie sich aktiv mit der mächtigen Weltregierung anlegten – es zeigte den Piraten zum ersten Mal eine wirklich verzweifelte Situation.

Doch es gibt immer Hoffnung, und nichts zeigt das so gut, wie der Kampf von Ruffy gegen Bruno.

Achtung: Nach dem Video folgen Spoiler zum Arc von Water 7 und Enies Lobby.

Video starten The One Piece zeigt im ersten Teaser einen ersten Blick auf das Remake des legendären Anime Autoplay

Der Kampf der alles dreht

Wie sah es für die Strohhüte aus? Bevor es um den Kampf selbst geht, muss man sich anschauen, was vorher passiert ist:

Der Admiral Aokiji hat die Strohhüte komplett fertiggemacht, ohne ihnen nur eine Chance auf Gegenwehr zu geben

Die Flying Lamb ist am Ende und die Strohhüte haben kein Schiff mehr

Lysop verlässt nach einem Kampf mit Ruffy die Crew

Robin verlässt die Crew, um mit der CP9 mitzugehen, damit sie ihre Freunde nicht in Gefahr bringt

Die CP9 zeigt ihre Formel-6-Technik und macht die Strohhüte platt

Doch wie schon bei Nami im Arlong Park lassen Ruffy und Co. Robin nicht hängen und begeben sich nach Enies Lobby – der Gerichtsinsel der Weltregierung.

Mit diesem Status quo hat man als Zuschauer Zweifel, wie die Helden das alles eigentlich schaffen wollen. Auf der Insel angekommen, rennt Ruffy, mal wieder alleine, los und verkloppt Marine-Soldaten. Doch dann trifft er auf CP9-Agent Bruno. Der beherrscht nicht nur die Formel 6, er kombiniert sie mit der Tür-Tür-Frucht.

Bruno erklärt ihm, warum er keine Chance gegen die Weltregierung hat. Der Kampf beginnt und während es anfangs noch ausgeglichen wirkt, merkt man als Zuschauer, dass Ruffy gelernt hat. Doch der Kapitän will den Kampf schnell beenden. Er aktiviert zum ersten Mal Gear 2. Bruno nimmt das nicht ernst, doch Ruffys allererste Jet-Pistole dreht nicht nur den Kampf, sondern die Wahrnehmung auf die Situation.

Den Kampf könnt ihr euch auf dem YouTube-Kanal von Crunchyroll anschauen:

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Ein Kampf, der alles verändert

Was macht den Kampf so besonders? Gear 2 ist nicht nur ein dickes Upgrade für Ruffy, es symbolisiert, wie smart er eigentlich in Kämpfen ist. Bruno selbst erkennt schnell, dass sich sein Gegner diese Technik bei der Formel 6 abgeguckt hat – und das, obwohl der Kapitän sie nur kurz in Water 7 gesehen hat. Schon gegen Crocodile zeigte Ruffy, dass er schnell taktieren kann, aber hier wird es deutlich.

Hierbei merkt man auch, dass Ruffy ernster wird, weil er mit Bruno nicht spielt . Er greift ihn unerbittlich an und spammt ihn mit neuen Jet-Techniken zu. Während Ruffy vorher vor allem Techniken benutzte, die dank seiner Teufelsfrucht albern aussahen, gibt es jetzt ernstere Attacken, die er entwickelt hat, um seine Freunde zu beschützen.

Auch symbolisch ist dieser Kampf recht schön. Bruno ist ein Vertreter der Weltregierung und Ruffys Auflehnung gegen ihn ist der erste Bruch, der später in der Verbrennung der Regierungsfahne mündet. Es ist der erste Schritt der Strohhüte von einfachen Piraten zu relevanten Playern in der Welt von One Piece.

Genau diesem Beispiel folgen auch seine Freunde, die allesamt neue Techniken auspacken, um alles dafür zu tun, Robin zu retten – und das zeigt eine der besten Seiten von One Piece. Es geht um die Auflehnung gegen ein System, das die Welt kontrolliert, auch wenn man auf den ersten Blick keine Chance hat.

Diese Idee führt One Piece viel später noch einmal weiter, lange nach Gear 2 mit Gear 5. Dabei lehnt sich Ruffy nicht nur gegen einen Unterdrücker auf, er bricht alle (symbolischen und auch physikalischen) Regeln, die diese Welt aufgestellt hat. Der Kampf gegen Bruno zeigt eben, dass Ruffy schon immer so war.

Was sagt ihr zu dem Kampf und welche Auseinandersetzung werdet ihr niemals vergessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ein schwaches Mitglied der Strohhüte wird unterschätzt, gehört zu den besten Figuren der Serie: Ein Mitglied der Strohhutbande in One Piece wird von vielen unterschätzt, ist eine der besten Figuren der Serie