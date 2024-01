One Piece: Egghead-Island-Arc bekommt neues Opening spendiert – Fans lieben die vielen versteckten Details

Der Anime von One Piece startet in sein nächstes Kapitel. Für Ruffy und die Strohhutpiraten geht es nach Egghead Island. Passend dazu gibt es ein neues Opening, das bereits viele der Höhepunkte...

Es gibt sogar einige User, die beim Schauen des Trailers weinen mussten. Schreibt uns doch in den Kommentaren, welche Details euch am besten gefallen und was ihr allgemein von dem Opening haltet. Eines der neueren Manga-Kapitel hat zumindest reihenweise Väter zum Weinen gebracht:

Wie für viele Openings üblich, enthält auch das 26. Opening von One Piece einige Spoiler, die bereits auf die Erlebnisse in Egghead Island anspielen. Ab Minute 1:01 gibt es beispielsweise einige Kampfkonstellationen zu sehen, bei denen wichtige Charaktere gegeneinander antreten:

