Der Schöpfer von One Piece verrät, wie die Cross Guild Ruffy beim Erreichen seiner Ziele hilft

Eiichiro Oda, der Mangaka von One Piece, hat sich wieder den Fragen von Fans gestellt. Ein Leser des Mangas wollte wissen, wieso die Cross Guild eigentlich rentabel ist. Dabei dröselt Oda auf, wie Buggys Organisation an Geld kommt.

Wie kommt die Cross Guild an Geld? Die Cross Guild rentiert sich, weil sie von der Unterwelt bezahlt wird. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von Verbrechern und Kriminellen, die einen weltweiten Schwarzmarkt betreibt. Sie agiert verborgen und ohne Kontrolle durch die Regierung.

Das Kopfgeld für die Marine-Soldaten, auf die die Cross Guild Steckbriefe aussetzt, wird von dieser Organisation bezahlt. Denn es spielt der Unterwelt in die Karten, wenn die Marine aus dem Verkehr gezogen wird.

Schon allein die Bedrohung durch das Kopfgeld würde laut Oda ausreichen (via X), um die Marine in Schach zu halten. Sie müsse nämlich damit rechnen, jederzeit von irgendwem angegriffen zu werden. Das würde ihre Moral senken und ihre Handlungen verlangsamen. So würden die dunklen Organisationen noch leichter an Geld kommen, weshalb sie bereit seien, das Kopfgeld für die Marine zu zahlen.

Außerdem gäbe es morbide Wetten, welcher Marine-Soldat als Nächstes getötet wird. Durch die Wetteinsätze kommt die Unterwelt an noch mehr Geld – was der Cross Guild dabei helfen würde, profitabel zu sein.

Demnächst könnt ihr die Anfänge mit Buggy in einem Remake von One Piece anschauen:

Die Cross Guild hilft indirekt Ruffy beim Erreichen des One Piece

Wie hilft das Ruffy? Dadurch, dass die Marine ausgebremst wird und auf die Aktivitäten der Cross Guild reagieren muss, profitiert auch Ruffy von ihr. Dadurch ist die Marine nämlich zu beschäftigt, um Ruffy und die Strohhutbande zu verfolgen. Der Strohhut kann sich also auf die Suche nach dem One Piece begeben, ohne die Marine im Nacken fürchten zu müssen.

Die einzigen Gegner der Weltregierung, die aktuell eine Bedrohung für Ruffy sein könnten, sind Imu und die Fünf Waisen. Dabei handelt es sich um unsterbliche Gegner, denen Ruffy nach den Ereignissen auf Egghead Island ins Fadenkreuz gelaufen ist.

Doch es ist schon eine große Hilfe, dass er nicht mehr von nervigen Marine-Admirälen oder anderen Soldaten gejagt wird.

Was ist die Cross Guild? Die Cross Guild war in Odas frühen Skizzen als 4er-Konstellation gedacht, besteht aber im finalen Anime nur noch aus Buggy, Mihawk und Sir Crocodile. Obwohl Buggy in der Öffentlichkeit als Kopf der Bande präsentiert wird, sind es Mihawk und Sir Crocodile, die im Hintergrund agieren.

Neben den drei Charakteren gibt es noch weitere Untergebene von Buggy, die mit in die Cross Guild gekommen sind. Darunter befindet sich auch ein ehemaliges Mitglied der Baroque-Firma, das Buggy schon seit geraumer Zeit treu ergeben ist: One Piece verrät, was aus einem großen Feind der Strohhutpiraten wurde