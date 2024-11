Ein Charakter taucht in über 80 Episoden von One Piece auf, dabei kennt ihn kaum jemand

Obwohl eine Person im Anime von One Piece in über 80 Folgen auftaucht, ist sie eher im Hintergrund zu sehen. Mittlerweile wurde aus dem Charakter ein Running Gag, der sogar in einigen Filmen und Intros zu sehen ist.

Was ist das für ein Charakter? In One Piece taucht des Öfteren ein Charakter auf, der einen menschlichen Körper und einen Panda-Kopf hat. Dabei handelt es sich um den Pandaman. Obwohl der Pandaman nicht ein einziges Wort gesagt hat, besitzt er eine Hintergrundgeschichte.

Der Pandaman ist ein Wrestler. Er wird oft von anderen verprügelt, weil er behauptet, Prinzessin Kaguya gesehen zu haben. Deshalb will er zu einem Bösewicht werden. Der Charakter wurde in Tibet geboren und dort als Baby im Bambushain ausgesetzt. Er wurde dort von lebenden Pandas aufgezogen.

Na, wo ist der Pandaman zu sehen?

Pandaman hat seine Schulden bei einem anderen Nebencharakter namens Tomato Gang nicht bezahlt, weshalb dieser ihn ständig verfolgt. Um die Schulden einzutreiben, stellte Tomato Gang die Figur Unforgivable Mask ein, ein Rivale von Pandaman. Der Pandamensch besitzt zudem ein weibliches Gegenstück namens Pandawomanmi, in die er verliebt ist.

Auf Pandaman ist sogar ein erstaunlich hohes Kopfgeld von 3.333.333 Berry ausgesetzt. Vermutlich liegt es daran, dass er Schulden bei Tomato Gang hat. Leider wird seine Story nicht im Anime, sondern durch den Autor selbst in Fragerunden mit den Fans erzählt.

Der Pandaman taucht sogar im neusten Kinofilm von One Piece auf:

Pandaman ist häufig zu sehen, aber immer nur kurz

Wo taucht er überall auf? Der Pandaman hat mehrere Auftritte, nicht nur im Anime.

Im Manga taucht er ab Band 5 mindestens einmal pro Band auf.

Im Anime ist er in über 80 Folgen zu sehen.

Pandaman zeigt sich zudem in 2 Intros.

Selbst in der Live-Action-Adaption ist er einmal als Busch und einmal im Buch Noland zu sehen.

Daneben gibt es noch weitere Spin-offs und Videospiele, in denen er gezeigt wird. Vermutlich wird der Pandaman auch in Zukunft ein fester Bestandteil von One Piece bleiben. Es ist jedoch fraglich, ob er bis zum großen Finale in die Story eingreifen wird.

Neben dem Pandaman gibt es noch andere Charaktere, die nicht so oft im Anime und Manga zu sehen sind. Einige davon sehen wir vermutlich noch weniger als den Pandaman. MeinMMO hat euch 5 Charaktere aufgelistet, die definitiv mehr Sendezeit verdient hätten: Es gibt viele coole Charaktere in One Piece, doch diese 5 sehen wir viel zu selten