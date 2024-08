„Es tötet das Spiel“: Spieler in Once Human beschweren sich, dass es zu viele Server gibt

Once Human fängt sich die Kritik frustrierter Spieler ein, die gerne mit ihren Freunden gemeinsam auf einem Server spielen wollen. Das Problem: Es gibt zu viele Server, und zu wenig Platz darauf.

Wie lautet die Kritik? Once Human hat immer wieder mit Problemen zu kämpfen. Besonders die Server sorgen für Frust bei den Spielern. Sie sind einerseits zu klein und schnell voll – dann können klarerweise keine neuen Spieler mehr beitreten.

Doch auch die Anzahl der Server ist laut der Community ein Problem. Es gäbe schlicht nicht genug Spieler, um die vielen Server vernünftig zu füllen. Aber wo genau liegt das Problem?

Inaktive Spieler blockieren Server-Plätze

Was sagen die Spieler? Der User xAthes beschreibt das Problem auf Reddit. Zunächst wären die limitierten Plätze auf den Servern ein großes Problem. Vor allem deshalb, weil viele davon von Spielern besetzt werden, die Once Human gar nicht aktiv zocken.

Es gäbe viele Accounts, die kein Interesse haben, das Spiel regelmäßig zu spielen und nur für ein oder zwei Runs reinschauen. Schlimmer noch wären jene Spieler, die überhaupt nicht mehr zocken. Der Reddit-User SleepingFishOCE fordert in diesem Fall in einem eigenen Reddit-Post, solche Spieler einfach zu löschen.

xAthes beschreibt, wie er oftmals über eine Stunde lang warten muss, ehe er einer Gruppe beitreten kann. Auf den zahlreichen Servern fehle es an aktiven Spielern. Das tötet das Spiel und bringt die Frage auf, warum es nicht weniger, dafür größere Server gibt. Immerhin ist Once Human ein Multiplayer-Spiel. xAthes frag hierzu: „Warum gibt es so viele Welten?“

Gibt es eine Lösung? xAthes hat seine eigene Lösung gefunden. Er versucht nach Möglichkeit, einem frischen Server zu beizutreten, also einem, der gerade mal einen Tag alt ist. Dort findet er für gewöhnliche viele aktive Spieler. Wie ihr die Welt und den Server wechselt, könnt ihr auf MeinMMO nachlesen.

Schon eine Woche später sieht die Situation aber anders aus. Wieder sind viele inaktiv und der Multiplayer-Spaß bleibt aus. Das frustriert ihn und andere User. Sie fordern die Entwickler auf, das Server-System zu überdenken:

„Was mich ankotzt, ist, dass ich ein viel beschäftigter Vater bin. Ich liebe das Spiel, aber was bringt es mir, Zeit und Mühe in ein Spiel zu investieren, das ich niemals eine ganze Saison lang durchspielen kann?“, schreibt kevlarbuns auf Reddit.

„Das größte Problem für mich ist, dass ich jedes Mal von vorne anfangen muss, wenn ein Freund spielen will, weil die Server gesperrt sind“, beschreibt Spexan auf Reddit sein Problem.

„Ich habe seit dem ersten Tag von Phase 1 noch keinen Spieler auf meinem Server gesehen“, erzählt hingegen blyndluckomega auf Reddit.

Das Server-System von Once Human sorgt also weiter für Aufsehen unter den Spielern. Ob und wie die Entwickler das Problem angehen, muss abgewartet werden. MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller hat in einem eigenen Artikel beschrieben, was ihn an dem System stört und wie seine Erfahrungen damit waren.