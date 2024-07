Die Server von Once Human werden immer leerer, weil die Serverwahl schlimmer ist als das Gacha-System

Once Human hat laut MeinMMO-Redakteur Dariusz ein großes Problem mit dem Server-System. Das macht neuen Spielern den Einstieg unnötig kompliziert und sorgt dafür, dass die Server immer leerer werden.

Once Human sollte „das bessere The Day Before“ werden und ist als großes, neues Survival-Spiel auf Steam gestartet. Bei vielen Spielern kommt der Titel echt gut an, doch seit dem Release gab es auch einige Diskussionen.

Das Gacha-System und die Datenschutzbestimmungen wurden scharf kritisiert. Außerdem missfiel vielen Spielern, dass sie beim Release zunächst nur einen Charakter erstellen und diesen nicht löschen oder den Server wechseln konnten. Da besserten die Entwickler jedoch schnell nach.

Viel schlimmer als das Gacha-System von Once Human finde ich jedoch die Serverwahl beim Start des Spiels. Diese hat dazu geführt, dass ich das Survival-Spiel erst mal einige Tage liegen ließ, obwohl ich Lust hatte, es zu spielen.

Die Serverwahl des Grauens

Es gibt gleich mehrere Punkte, die ich an der Serverwahl von Once Human nicht gut finde und die den Einstieg in das Spiel unnötig kompliziert machen. Zudem führt diese Serverwahl dazu, dass einige Server immer leerer werden, während andere vor Überfüllung platzen.

Wenn ihr Once Human beispielsweise auf einem PvE-Server spielen wollt, stehen euch inzwischen über 100 Server zur Verfügung. Diese Server haben zwei Einschränkungen: die maximale Spieler-Kapazität und die Bevölkerungsanzahl.

Wenn die Obergrenze der Spieler-Kapazität erreicht ist, können dem Server keine weiteren Spieler beitreten.

Die Bevölkerungsanzahl ist ein Indikator, wie stark ein Server in dem Moment gerade besucht ist, also wie viele Spieler online sind

Die Krux ist: Es gibt jetzt Server, die selbst am Nachmittag bis frühen Abend – wenn normalerweise viele Spieler online sind – eher mäßig besucht sind. Im Spiel steht dann Bevölkerung „mittel“ oder sogar „niedrig“. Dennoch könnt ihr diesen „leeren“ Servern nicht beitreten, weil die Obergrenze an Spielern erreicht ist.

Das führt dazu, dass jeder neue Spieler auf einen der neuen Server muss. Ergo sind dort gerade viele Spieler online und ihr habt teilweise sogar Warteschlangen – zumindest erging es mir so.

Völkerwanderung zwischen den Servern

Es gibt in Once Human jetzt also Server, die fast leer sind und auf die keine neuen Spieler mehr können, weil die Obergrenze erreicht ist. Klar, der Hype des Spiels flacht langsam ab und die Spieler zocken etwas anderes. Aber es gibt auf den Servern auch ungenutzte Charaktere von weiterhin aktiven Spielern, die lediglich den Server wechselten.

Das Problem ist nämlich: Wenn ihr auf einem Server seid, der die Obergrenze erreicht hat, könnt ihr nicht mit Freunden spielen, die noch nicht auf dem Server sind. Ihr müsst euch einen neuen Server suchen, auf dem eure gesamte Gruppe spielen kann. Ihr belegt dann einen Platz auf dem alten und dem neuen Server.

Das ist einfach kein gutes System. Das Gacha-System kann ich ignorieren und meinen Geldbeutel schonen. Mit dem Serversystem werden neue Spieler zwangsläufig konfrontiert.

Wenn ihr bei den überfüllten Servern von Once Human aktuell Probleme mit starken Lags habt, kann euch vielleicht ein Tipp der Entwickler zu einem flüssigeren Spielerlebnis verhelfen: Once Human: Die Entwickler äußern sich zu den starken Lags und geben Tipps für ein flüssigeres Spielerlebnis